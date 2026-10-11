與康乃爾性侵案被告同名 無辜者遭網友肉搜圍剿

全美多地在康乃爾大學性侵指控案後陸續舉行集會示威。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 康乃爾大學性侵案引爆網路肉搜潮，因同名或誤認，賓州大學學生、前陸戰隊員等無辜者遭到個資外洩、辱罵與死亡威脅，法院已介入封存部分文件。

華盛頓郵報 (Washington Post)11日報導，康乃爾大學 兄弟會性侵 案引發全國關注，網路「偵探」紛紛出手肉搜當事人，卻誤認多名與案件無關的人，這些無辜者不但個資遭曝光，還受到大量辱罵和威脅。

一名賓州大學工程研究所學生就是受害者之一。他只因與其中一名被告同名同姓，就被誤認為涉案的七名Chi Phi兄弟會成員之一，陌生人咒他下地獄、坐牢，還查出他的手機號碼，不斷傳辱罵簡訊轟炸他。他的照片被做成影片散播，連八卦媒體TMZ也打電話給他，他的親友同樣收到大量威脅訊息。

這名研究生其實從未就讀康乃爾，他還在LinkedIn個人簡介澄清：「我『沒有』就讀康乃爾。」他說，自己很害怕網友會找到他的住所。

這起2024年的性侵案件，在原告於上個月提起民事訴訟後，引發廣泛討論，也掀起一波網路肉搜熱潮，雖然原告化名為「無名氏」(Jane Doe)，但律師表示，她已收到死亡威脅，還有人向警方報假案，導致武裝警察上門；律師說，至少有三名女子在社群媒體上被誤認為當事人。

另一名與被告之一同名的前陸戰隊員也受到波及。他的住址被誤植進法院文件後，全家人陸續收到威脅。

由於這項錯誤，紐約州最高法院法官上周五下令封存部分法院文件，並譴責這些騷擾行為是「魯莽、輕率並危險的網路私刑」。

這名陸戰隊員的母親說，全家「完全被威脅嚇壞了」。她的兒子在社群媒體上收到大量仇恨訊息，她和女兒則在半夜接到電話與簡訊，有人威嚇「我會找到你」，還有人放話「繩子很便宜，地心引力是免費的」。

她們試圖解釋認錯人了，對方卻罵她們說謊。還有人朝她家院子扔垃圾，包括疑似狗糞的不明物體，全家人難以成眠。

她說：「我們真的，我再強調一次，真的只想求大家放過我們。」

另一名與被告同名、但在案發兩年前就已從康乃爾畢業的男子，則發布影片展示他收到的訊息。其中一則寫道：「你躲不掉的。你的未來完了。你會得到應有的下場，就是入獄。」另一支影片中，他念出一名自稱女巫的人傳來的訊息，說已對他下咒：「你的靈魂這輩子都得不到安寧。」

研究網路騷擾的密西根大學教授舍內貝克(Sarita Schoenebeck)表示，多年來網路偵探經常在重大新聞事件中認錯人。2013年波士頓馬拉松終點附近發生爆炸案，一名當時失蹤的布朗大學學生遭網友誤指為炸彈客，但他其實早在爆炸案一個月前就已自殺身亡。

舍內貝克說，被誤認者受到的傷害，往往在錯誤被指正後仍持續很久。「錯誤資訊一旦擴散了，更正訊息很少能觸及到與原始指控一樣多的人。」

舍內貝克指出，人們之所以訴諸這種手段，是因為「他們認為司法系統失靈了。然而，人肉搜索本身缺乏有效司法系統所需的事實查證、保障機制與問責制度。」

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