芝加哥馬拉松今登場 5.5萬跑者參與破紀錄

第48屆芝加哥馬拉松登場。(特派員黃惠玲/攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 第48屆芝加哥馬拉松吸引逾5萬5000名跑者參賽，創下大滿貫新紀錄，肯亞與衣索比亞選手分別稱霸男女組，賽事也帶動龐大觀光人潮與經濟效益。

第48屆芝加哥 馬拉松(Chicago Marathon)11日盛大登場，吸引來自全球100多個國家、超過5萬5000名跑者參加，創下世界馬拉松大滿貫賽事參賽規模新紀錄。賽道橫跨芝加哥29個社區，沿途吸引大批民眾夾道歡呼，主辦單位預估約有170萬名觀眾及1萬名志工參與這場年度體育盛事。

影片來源：特派員黃惠玲

男子組由肯亞好手基普魯托(Amos Kipruto)以2小時1分9秒奪冠，衣索比亞 選手比基拉(Tadese Bikila)以2小時2分56秒獲亞軍，同胞孟格沙(Milkesa Mengesha)以2小時3分46秒排名第三。基普魯托在2024年及2025年分別獲得第三名、第二名，今年終於登上冠軍寶座。

女子組方面，衣索比亞女將費莎(Hawi Feysa)以2小時13分33秒成功衛冕，肯亞選手洛克迪(Sharon Lokedi)以2小時14分7秒獲亞軍，柯斯蓋(Brigid Kosgei)以2小時14分55秒排名第三，前三名均跑進2小時15分，寫下歷史紀錄。

芝加哥馬拉松全程26.2哩(約42.2公里)，從格蘭特公園(Grant Park)出發，穿越市中心、林肯公園、華埠等特色社區，最後返回格蘭特公園。沿途民眾揮舞旗幟、手持標語，為跑者吶喊加油，歡呼聲此起彼落，展現風城熱情。

包括駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰、芝加哥僑教中心主任雷棋及許多僑胞，今年特別聚集在終點前的南密西根大道為選手加油。

今年賽事不僅有世界頂尖選手角逐，也有首次挑戰馬拉松的民眾及慈善跑者參加。儘管清晨氣溫超過華氏60度且濕度偏高，仍不減跑者熱情。龐大參賽人潮也帶動旅館、餐飲及觀光商機。根據主辦單位資料，2025年芝加哥馬拉松為當地創造近7億5600萬元經濟效益，今年盛況同樣受到各界矚目。

第48屆芝加哥馬拉松登場。(特派員黃惠玲/攝影)

第48屆芝加哥馬拉松登場。(特派員黃惠玲/攝影)

第48屆芝加哥馬拉松登場。(特派員黃惠玲/攝影)