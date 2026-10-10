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賀錦麗丈夫私下表示 盼她2028不要選總統

賀錦麗丈夫私下表示 盼她2028不要選總統

世界新聞網王若馨／即時報導
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前副總統賀錦麗。(美聯社)
前副總統賀錦麗。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

華爾街日報指出，賀錦麗雖積極接觸金主與幕僚、為2028年鋪路，但其丈夫與部分捐款人對她參選抱持疑慮，黨內也出現要求新人選的聲浪。

華爾街日報9日獨家報導，前副總統賀錦麗(Kamala Harris)正在為可能的第三度競選總統鋪路，但據知情人士透露，她的丈夫私下向一些人表達，希望她不要參選；也有部分捐款人對她直言，她的勝算渺茫。

賀錦麗仍未表明是否再度角逐白宮，但她已採取多項可能是參選前奏的動作，包括與主要捐款人會面、延攬幕僚，以及前往關鍵州為迎戰11月期中選舉的民主黨候選人助選。

她公開表示，目前仍專注於期中選舉。「我還沒決定是否要再次參選，」賀錦麗上月在密西根州全國有色人種協進會(NAACP)的活動上說，現場觀眾起立鼓掌良久。「我真心認為，2026年若過不了關，2028年也就無從談起。」

賀錦麗可能參選一事，在民主黨內頗具爭議。她是2024年民主黨總統提名人，在時任總統拜登突然退選後，未經公開初選即獲提名；川普總統之後同時贏得選舉人票與普選票，民主黨內因此陷入長達數月的相互指責與檢討。

許多民主黨人，包括部分仍與她關係密切的人士，認為黨需要在2028年推出新面孔。2024年拜登退選後，全黨迅速團結在賀錦麗身後；但若她這次參選，預料將面對擁擠的競爭局面。

賀錦麗的丈夫任德龍(Doug Emhoff)也是曾向他人表達疑慮的人士之一，但與他親近的人預期，若賀錦麗決定參選，他仍會支持她。

賀錦麗在回憶錄《107天》中，形容丈夫對她全力支持，並提到2020年她獲選為拜登副手時，「他做出了巨大犧牲，心甘情願、毫無怨言。」她寫道：「他知道在我們的新角色中，絕不能有任何利益衝突的跡象。因此，那成了他在律師事務所的最後一天。」

離開華府後，任德龍已回到洛杉磯，在老牌頂尖律師事務所Willkie Farr & Gallagher LLP執業。他與賀錦麗在馬里布購入一棟價值800萬元、可俯瞰太平洋的新居，但該社區幾乎清一色白人，與她倡導的多元種族大相逕庭，引發外界議論。

同樣考慮參選總統的加州民主黨籍州長紐森，9月接受CNN專訪時表示，若賀錦麗參選，他就不會參選。

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精華 FAQ

  • 報導指出，賀錦麗正在為可能的2028年總統競選做準備，但她的丈夫私下希望她不要參選，且部分民主黨捐款人也認為她勝算不高。

  • 她已開始與主要捐款人會面、延攬幕僚，並前往關鍵州替民主黨候選人助選，這些動作都被外界視為她可能再次投入總統選戰的前兆。

  • 許多民主黨人認為2028年應推出新面孔，因為2024年提名過程已引發黨內檢討；若賀錦麗再選，她將面臨更擁擠且更具競爭性的初選局面。

賀錦麗 白宮 民主黨

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