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賓州發生疑謀殺自殺槍案 9死 包含2孩童1孕婦

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賓州發生疑謀殺自殺槍案 9死 包含2孩童1孕婦

世界新聞網王若馨／即時報導
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SWAT。示意圖。(美聯社資料照)
SWAT。示意圖。(美聯社資料照)

賓州伊利市(Erie)東區9日傍晚發生槍擊案，共9人死亡，包括兩名孩童。槍手研判已舉槍自盡。

伊利市警方9日下午4時50分左右接獲報案，指培里街(Perry Street)700號街區一處住宅外有兩名女子中槍。警方表示，員警收到槍聲偵測系統ShotSpotter的警報後，數分鐘內就趕到現場，發現兩名女子已倒在屋外身亡。目擊者告訴警方，槍手隨後跑進附近一棟住宅。

伊利市警方和特警隊(SWAT)包圍培里街722號的住宅，並申請搜索令後進入屋內，又發現7具遺體，其中包括兩名孩童和疑似槍手。

警察局長洛拉(Rick Lorah)證實槍手已死，研判是舉槍自盡。據當地媒體Erie News Now報導，死者中有一名女子懷有身孕。

伊利市政府10日表示，9人都在員警抵達前死亡，員警到場後沒有再發生槍擊。警方處理現場期間傳出的聲響是執法人員使用的震撼彈，不是槍聲。

警方尚未公布死者和槍手的身分，也還沒說明槍手和死者的關係與犯案動機。洛拉說：「我要坦白告訴社區民眾，這是我們的員警和調查人員所遇過最艱難、最令人心碎的現場之一。」

影片來源：YouTube@New York Post

賓州 槍擊

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