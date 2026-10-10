狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

位於休士頓敦煌廣場的大中華超市。(擷自Google Maps)

AI摘要 文章摘要整理： 休士頓華埠大中華超市因顧客攜犬入店遭拒而爆發衝突，雙方開槍互射，造成男顧客與保全重傷送醫，案件仍由警方調查中。

位於休士頓華埠 敦煌廣場的大中華超市(Great Wall Supermarket)9日晚間發生槍擊 案，一對情侶想帶狗進入超市，保全人員以衛生考量為由不准狗入內，雙方起爭執後相互駁火，男顧客與保全都中彈重傷。

休士頓警局表示，警方9日晚上8時許接獲報案，指百利大道(Bellaire Blvd.)9800號的大中華超市發生騷亂。員警到場時聽見槍聲，隨即請求支援，隨後發現保全人員和一名20多歲的男子都已中彈。兩人送醫後都接受手術，傷勢嚴重，但預計可脫離險境。

當地KHOU電視台引述調查人員說法，指這名男子和女友帶著狗進入超市，保全告知基於衛生考量，除了服務犬以外，狗不得入內，雙方因此發生爭執，男子先拔槍射擊保全，保全隨即還擊。

警方表示，男子的女友和狗都沒有受傷，女子留在現場接受警方詢問。警方正在調閱監視錄影，案件仍在調查中。警方尚未公布兩名傷者的身分，也還沒有宣布起訴。

休士頓紀事報報導，附近一家商店提供的監視畫面，拍到多名顧客驚慌奔逃。KHOU也引述附近店家員工表示，事發前曾聽到爭執聲，隨後傳出約5、6聲槍響，民眾開始奔逃。

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