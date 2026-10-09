美軍計畫直播槍決哈桑 各方譴責…范斯：不會觀看
美軍擬對胡德堡案槍手哈桑行刑並直播，引發聯合國與美國兩黨強烈批評，川普支持處決但未評論直播爭議。
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美軍擬對胡德堡案槍手哈桑行刑並直播，引發聯合國與美國兩黨強烈批評，川普支持處決但未評論直播爭議。
五角大廈計劃對胡德堡（Fort Hood）案槍手哈桑（Nidal Hasan）執行槍決並直播行刑隊處決過程，引發多方譴責，今天聯合國更表示此舉無異於酷刑，美國兩黨議員亦發聲痛斥。
法新社報導，哈桑的處決定於12月3日在德州胡德堡執行。他2009年在此地槍殺13人，這將是1945年以來首次由美軍行刑隊執行槍決。
與川普總統同屬共和黨的眾議員史考特（Austin Scott）表示支持處決哈桑，但認為「直播處決是聖戰分子的行為，美國不該如此」。
美國參議院軍事委員會資深民主黨議員利德（Jack Reed）表示，轉播處決過程將是一場「野蠻鬧劇」，會給予哈桑「更多關注和控制」以及「向全球強化其仇恨、反美言論的平台」。
川普今天表示支持處決，認為哈桑「罪有應得」並稱他為「瘋子」，但未針對公開直播處決發表評論。
聯合國人權事務高級專員（UN High Commissioner for Human Rights）譴責此舉，向法新社表示：「直播處決等於公開處決，違反絕對禁止酷刑的規定。」
記者詢問美國副總統范斯（JD Vance）其基督教信仰與12月3日的處決直播計畫如何共存，范斯回應：「如果直播，我不會觀看。」
五角大廈計畫在12月3日對胡德堡案槍手哈桑執行槍決並直播，消息一出即遭多方譴責。批評者認為此舉不符文明司法原則，也可能放大仇恨與宣傳效果。 聯合國人權事務高級專員表示，直播處決等於公開處決，已違反絕對禁止酷刑的規定。其核心理由是這種做法會使死亡過程被公開展示，構成不人道待遇。 共和、民主兩黨議員都反對直播，認為不該讓處決成為宣傳舞台。川普支持處決但未談直播；副總統范斯則說，如果真的直播，他不會觀看。
精華 FAQ
五角大廈計畫在12月3日對胡德堡案槍手哈桑執行槍決並直播，消息一出即遭多方譴責。批評者認為此舉不符文明司法原則，也可能放大仇恨與宣傳效果。
聯合國人權事務高級專員表示，直播處決等於公開處決，已違反絕對禁止酷刑的規定。其核心理由是這種做法會使死亡過程被公開展示，構成不人道待遇。
共和、民主兩黨議員都反對直播，認為不該讓處決成為宣傳舞台。川普支持處決但未談直播；副總統范斯則說，如果真的直播，他不會觀看。
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