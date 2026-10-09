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西南航空IT系統突癱瘓 航班一度停飛 機場大排長龍

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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圖為西南航空（Southwest Airlines）。（美聯社）
圖為西南航空（Southwest Airlines）。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

西南航空因資訊科技供應商Amadeus短暫故障，導致美國多地航班停飛、旅客排長龍，所幸系統已逐步恢復。

據紐約郵報報導，西南航空（Southwest Airlines）周五因資訊科技系統大規模故障，部分航班一度停飛，多個機場湧現排隊人潮，旅客無法辦理登機手續或託運行李，行程大受影響。

根據故障追蹤網站Downdetector的資料，這起系統故障影響西南航空多個服務據點，部分乘客無法辦理登機手續，也有人反映無法正常使用航空公司的手機應用程式，導致旅行計畫被打亂。

西南航空向紐約郵報證實，公司的資訊科技供應商Amadeus曾短暫發生系統中斷。故障期間，航空公司只能改用傳統方式為旅客辦理行李托運及登機手續。

Amadeus負責航空公司的後端電腦系統，涵蓋機票預訂、報到、登機及行李處理等重要服務。一旦系統出現問題，航空公司的日常運作便可能受到影響。

加州、佛羅里達州、馬里蘭州、俄亥俄州、田納西州及猶他州均傳出系統短暫故障，多個機場出現大排長龍的情況，旅客怨聲載道。

不少乘客在社群媒體上抱怨，自己被困在航廈內，無法順利登機，甚至無法在線上支付行李托運費用。

一名身在丹佛的乘客發文表示，「西南航空登機門的工作人員宣布，全系統發生故障，全美所有尚未起飛的飛機都已停飛。」

這起故障於美東時間上午8時過後不久開始，旅客只能坐在航廈內，焦急等待電腦系統恢復正常。

根據Downdetector的資料，故障情況約於上午8時50分達到高峰，之後逐漸緩解。不過，部分乘客表示，系統中斷後超過一小時，行程仍受到影響。

西南航空發言人表示，「對於此次事件為乘客帶來的不便，我們深表歉意，並希望盡快將旅客送達目的地。對西南航空而言，乘客及員工的安全永遠是最重要的事。」

Amadeus被視為全球航空業資訊科技系統的「骨幹」，服務對象包括英國航空、漢莎航空集團、法國航空、卡達航空、國泰航空及西南航空等多家航空公司。

對於周五的系統故障，Amadeus將原因歸咎於一家未具名的第三方技術供應商。

Amadeus發言人向紐約郵報表示，「Amadeus今天短暫發生技術問題，影響西南航空的系統，問題源自一家第三方技術供應商。我們的團隊立即採取行動，並與該供應商密切合作，恢復正常運作。對於造成的不便，我們深表歉意。」

本周二，聯合航空（United Airlines）及達美航空（Delta Air Lines）也曾發生類似問題。報導指出，聯合航空發言人當時表示，其供應商同樣遭遇技術故障，導致乘客無法使用相關系統。

精華 FAQ

  • 主因是資訊科技供應商Amadeus發生短暫系統中斷，影響西南航空的後端作業，包含報到、登機與行李處理，進而造成部分航班一度停飛。

  • 旅客無法正常辦理登機手續、託運行李或使用手機App，部分人甚至無法線上支付行李費用，多個機場因此出現大排長龍與航廈內滯留情況。

  • Amadeus是航空業的重要後端系統供應商，支援預訂、報到、登機與行李服務。該公司表示問題源自第三方技術供應商，團隊已立即協助恢復正常運作。

西南航空 佛羅里達州 俄亥俄州

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