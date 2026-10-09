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飛紐約客機遇恐怖亂流 急墜2.5萬呎…9傷送醫

飛紐約客機遇恐怖亂流 急墜2.5萬呎…迫降邁阿密 9傷送醫

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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圖為哥倫比亞航空（Avianca）客機。（美聯社）
圖為哥倫比亞航空（Avianca）客機。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

Avianca一架由哥倫比亞飛往紐約的客機在空中遭遇嚴重亂流，急墜2.5萬呎後緊急降落邁阿密，造成9人受傷送醫。

據紐約郵報報導，一架飛往紐約的客機周五凌晨遭遇嚴重亂流，飛機在短短數分鐘內急降2.5萬呎（約7620公尺），被迫緊急降落邁阿密，至少9名乘客及機組人員受傷送醫，其中一人傷勢嚴重，被送往創傷中心治療。

這架哥倫比亞航空（Avianca）客機周四晚間10時40分從哥倫比亞美德殷（Medellin）起飛，原定飛往紐約甘迺迪國際機場（JFK），但起飛約3小時後，因遭遇嚴重亂流，被迫改降邁阿密。

根據航班追蹤網站FlightRadar24的數據，這架空中巴士A320客機向北飛越牙買加及古巴上空時，曾爬升至約3.5萬呎（約1.07萬公尺），但在起飛約2個半小時後突然急速下降，短短數分鐘內驟降2.5萬呎，隨後降落邁阿密。

乘客希門尼斯（Maria Paula Jimenez）告訴哥倫比亞廣播公司邁阿密分台（CBS Miami），飛機降落後，乘客發現下機處附近停著5、6輛救護車，其中7輛亮著警示燈，彷彿正在等待緊急狀況發生。

她表示，「飛機抵達後，我們看到準備下機的地方附近停了5、6輛救護車，其中7輛亮著警示燈，好像正在等待什麼。當時我們就知道，這不是正常情況。」

邁阿密戴德郡消防救援部門表示，客機於周五凌晨約3時30分降落後，有多名乘客及機組人員受傷，其中至少一人傷勢嚴重，須緊急送往創傷中心。

航空公司隨後證實，共有9人被送往醫療機構接受治療，其中包括3名機組人員。未受傷的乘客則於周五上午改搭航班前往紐約市。

哥倫比亞航空在聲明中表示，「保障乘客及員工的安全，一直是我們營運的基石，未來也將如此。」

目前尚不清楚事發時機上共有多少名乘客及機組人員。NBC6取得的影片似乎顯示，部分乘客頭部敷著冰袋，並在工作人員指示下留在座位上。

精華 FAQ

  • 班機周四晚間自哥倫比亞美德殷起飛，原定飛往紐約甘迺迪機場，但在空中遭遇嚴重亂流後，因安全考量緊急改降邁阿密。

  • 根據航班追蹤資料，客機在短短數分鐘內突然急降2.5萬呎，之後才在邁阿密降落，這種劇烈高度變化顯示亂流相當危險。

  • 事件共造成9名乘客及機組人員送醫，其中3名是機組人員，且有1人傷勢嚴重。未受傷乘客則在隔天上午改搭其他航班前往紐約。

JFK 古巴 哥倫比亞

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