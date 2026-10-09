學生簽證逾期留美 中國男當詐案車手收金條判刑

一名以中國留學生入境美國的男子，因擔任詐騙案上門收取金條(示意圖)的「車手」，遭聯邦法院判處27個月監禁。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 27歲中國籍男子金勝漢以逾期學生簽證滯留美國，參與投資詐騙集團並擔任收金條車手，已認罪且被判27個月監禁，刑滿後將遭遣返。

27歲中國籍男子金勝漢(Shenghan Jin，音譯)因參與投資詐騙集團，擔任上門收取金條的「車手」，遭聯邦法院判處27個月監禁。金勝漢原持學生簽證 入境美國，但簽證早在2022年就已到期。美國司法部7日表示，這起詐騙案造成伊利諾州一名男子損失約250萬元，金勝漢服刑期滿後將被遣返出境。

根據伊州 南區聯邦檢察官辦公室8日公布的資料，金勝漢已對一項共謀電信詐欺罪(conspiracy to commit wire fraud)及一項電信詐欺罪(wire fraud)認罪，聯邦法官隨後判處27個月徒刑。

法院文件顯示，詐騙集團成員自2024年5月起，透過網路與居住在伊州貝爾維爾(Belleville)的受害男子接觸。騙徒先花時間取得對方信任，再逐步介紹各種投資策略及機會，誘導受害者投入資金。

隨著詐騙持續，集團指示受害者將款項匯入虛假帳戶，並購買實體金條，作為所謂投資交易的一部分。

受害者陸續透過虛擬貨幣、銀行匯款及黃金交易交付資產，檢方估計，整起詐騙造成的損失高達250萬元。

金勝漢在詐騙集團中擔任「車手」，負責前往指定地點收取黃金。2025年7月，他依照安排前往受害者住處準備領取金條時，遭執法人員逮捕。

司法部指出，金勝漢並非最初透過網路接觸受害者的人，而是參與詐騙計畫、負責收取財物的成員。其他涉案集團成員在這份判刑公告中並未被列為遭起訴對象。

伊州南區聯邦檢察官溫霍夫特(Steven D. Weinhoeft)表示，金勝漢的學生簽證早在2022年就已到期，卻直到2025年仍留在美國，並參與詐騙，導致貝爾維爾一名男子失去畢生積蓄。

溫霍夫特表示，金勝漢服完27個月刑期後，將立即被遣返出境。

國稅局刑事調查處(IRS Criminal Investigation)堪薩斯市外勤辦公室主管史汀森(William Steenson)表示，任何利用謊言及詐騙手段，誘使年長者投入虛假投資的人，都應受到法律制裁。

他指出，每成功逮捕並讓一名詐騙犯入獄，都是保護美國民眾免受金融犯罪侵害的重要成果。