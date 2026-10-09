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小額豁免沒了 從加拿大買藥寄回美變貴 衝擊數百萬人

每48秒就拍1張 這個大城測速狂開單 華埠旁成熱點

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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華埠亞珠街2700號街區的超速監視攝影機，為芝城新安裝攝影機中，罰單數量最高的定...
華埠亞珠街2700號街區的超速監視攝影機，為芝城新安裝攝影機中，罰單數量最高的定點之一。(特派員黃惠玲／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

芝加哥測速照相機持續擴增，華埠鄰近亞珠街一處一年開出逾7.7萬張罰單，成全市第四高違規點；雖能降低事故，卻也引發公平性與財政依賴爭議。

芝加哥測速照相機執法日益密集，華埠鄰近的橋港區(Bridgeport)更出現全市違規數量第四高的測速地點。根據芝加哥市府公開資料，位於南亞珠街(S. Archer Ave.)2740號的測速照相機，從2025年7月1日至2026年6月29日，共記錄7萬7233次超速違規，平均每天約212次。隨著全市測速照相機增加至逾200台，芝加哥平均每48秒就開出一張超速罰單，開單頻率較前一年增加26%。

亞珠街是華埠居民往返橋港區及西南區的重要道路。資料顯示，2740 S. Archer Ave.測速照相機一年記錄超過7.7萬次違規，在全市213處測速地點中排名第四，僅次於3358 S. Ashland Ave.、5857 N. Broadway及10540 S. Western Ave.等地。

華埠周邊另一處測速照相機位於2928 S. Halsted St.。根據彙整市府公開資料的Chicago.fyi網站，該處歷年累計記錄4萬9600次違規，最近12個月則有2517次。

芝加哥自2013年啟用自動測速系統，去年再新增50台照相機。依規定，駕駛在執法時段超過速限6至10哩，罰款35元；超速11哩以上，罰款100元。一般道路若無其他標示，預設速限為每小時30哩。

測速照相機依法須設於學校或公園八分之一哩範圍內的「兒童安全區」。市府強調，設置目的是降低車速、保障行人安全。

伊利諾大學芝加哥分校(UIC)2022年研究指出，2017年至2019年間，測速照相機使相關地點車禍減少約12%，但開單數量與安全改善程度關聯不大。

測速系統也引發公平性爭議。研究發現，非裔及拉丁裔社區部分照相機執法頻繁，低收入居民若無法及時繳款，可能面臨罰金增加等負擔。

市長強森(Brandon Johnson)2023年競選時曾批評測速照相機形同「累退稅」，主張逐步淘汰，但上任後仍擴增設備，相關收入也成為市府財政來源。

駕駛收到測速罰單後，有21天可繳款或提出申訴，逾期可能導致罰款加倍。新設照相機有30天警告期，期間僅寄發警告。自動測速罰單屬民事處罰，不會增加駕照違規點數。

市府提醒，駕駛若認為罰單有誤，可檢查現場速限標誌，以及罰單所附照片、影片、車牌和車型資料，作為申訴依據。

精華 FAQ

  • 位於南亞珠街2740號的測速照相機最受關注，2025年7月1日至2026年6月29日共記錄7萬7233次超速違規，平均每天約212次，在全市213處地點中排名第4。

  • 市內測速照相機已增至逾200台，平均每48秒就開出1張超速罰單，較前一年增加26%。一般超速6至10哩罰35元，超過11哩則罰100元。

  • 研究顯示測速可讓車禍減少約12%，但對安全改善與開單量關聯不大，也有非裔與拉丁裔社區執法較頻繁的爭議。駕駛可在21天內繳款或申訴，並檢查速限標誌、照片與影片資料。

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