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被川普讚「最偉大法官」 艾里托選前爆退休揣測

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被川普讚「最偉大法官」 艾里托選前爆退休揣測

記者顏伶如／即時報導
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保守派大法官艾里托(Samuel Alito)。美聯社
保守派大法官艾里托(Samuel Alito)。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

76歲保守派大法官艾里托因多次捍衛川普政策而聲勢上升，也引發是否趁期中選舉前退休的揣測，若成真將讓川普提名保守派接班人。

華盛頓郵報9日報導，76歲的保守派大法官艾里托(Samuel Alito)多年來隱身於湯瑪斯(Clarence Thomas)、史卡里亞(Antonin Scalia)等具有明星光環的保守派大法官背後，卻在川普第二任期因為多項裁決捍衛川普政策而展露頭角，幾周前被川普稱讚為「有史以來最偉大的大法官之一」；民主黨如果在期中選舉贏得參議院控制權，可能為艾里托帶來壓力，艾里托此時退休將能讓川普挑選保守派繼任人選。

川普對於自己在第一任期完成任命的三名保守派大法官卡瓦諾(Brett M. Kavanaugh)、戈薩奇(Neil Gorsuch)、巴瑞特(Amy Coney Barrett)曾經嚴厲批評，對於不是自己提拔的艾里托卻常給予讚美。

川普政府希望在今年期中選舉全面限制通訊投票卻遭最高法院擋下之後，川普便批評加入多數意見決的卡瓦諾、戈薩奇、巴瑞特是「徒有其表的軀殼」，稱讚持有不同意見的艾里托與湯瑪斯是「傳奇人物」。

報導指出，最高法院審理案件出現越來越多川普政治議程之際，艾里托身為川普政策的堅定捍衛者，個人聲望隨之提高；艾里托在種族、跨性別權益、文化戰爭等議題均毫不掩飾保守派立場，引起川普與川普基本盤共鳴。

面對退休揣測四起，艾里托日前接受福斯周日新聞」(Fox News Sunday)專訪時說：「我對這些退休揣測感到困窘，抬頭看到禿鷹在頭頂盤旋，並不是什麼愉快的事。」

曾經出書撰寫艾里托的「對60年代的復仇」(Revenge for the Sixties)作家卡內洛斯(Peter Canellos)表示，現在是屬於艾里托的時刻，「他正處於權力頂峰」。

曾在雷根政府任職的艾里托，2005年由布希總統(George W. Bush)提名出任大法官。

法律與司法評論刊物「壞球與好球」(Balls and Strikes)主編·威利斯(Jay Willis)表示，艾里托已然變成「川普的發聲筒」。

哈佛法學院教授拉扎勒斯(Richard Lazarus)指出，艾里托的轉變讓他跟共和黨內的川普派系更趨一致，「與幾十年前相比，現在的艾里托已經截然不同」。拉扎勒斯分析，艾里托過去屬於雷根式的傳統保守派風格，現在則大幅右傾，發言、意見與投票變得高調、帶有嘲諷意味且充滿爭議性。

精華 FAQ

  • 因他在多項涉及川普政策的最高法院裁決中站在保守立場，獲川普公開稱讚，聲望明顯上升，也因此引發是否會趁政治時機退休的討論。

  • 若民主黨奪回參院控制權，艾里托若選擇退休，川普仍可能趕在政治窗口內提名保守派繼任者，這使他的去留被視為具有戰略意義。

  • 評論者認為他已從過去較傳統的雷根式保守派，轉向更貼近川普派系的強硬路線，發言、意見與投票都更高調、嘲諷且具爭議性。

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