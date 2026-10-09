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民主黨德州聯邦參議員候選人12天沒行程 共和黨猛轟

記者顏伶如／即時報導
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民主黨候選人塔拉里科上月參加活動的檔案照。（美聯社）
民主黨候選人塔拉里科上月參加活動的檔案照。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

德州聯邦參議員選戰白熱化，塔拉里科因流感休養12天未跑行程，遭共和黨與川普猛烈抨擊；但民調顯示他仍小幅領先，雙方也圍繞辯論與廣告支出持續交鋒。

德州聯邦參議員選舉結果攸關參院多數席次由哪一黨掌握，CNN報導，民主黨候選人塔拉里科(James Talarico)12天沒有選舉行程引發揣測，成為共和黨攻擊題材。共和黨候選人派克斯頓(Ken Paxton)7日在聖安東尼奧舉行的造勢活動上，帶領台下群眾高喊口號：「塔拉里科在哪裡？」

派克斯頓競選團隊最近幾天在社群媒體針對塔拉里科沒跑選舉行程連續發文，川普總統也在社群平台「真實社群」(Truth Social)跟進，形容塔拉里科是「作戰失蹤人員」(MISSING IN ACTION)。

塔拉里科競選團隊表示，塔拉里科因為生病而在休養。

競選團隊發言人恩尼斯(JT Ennis)8日表示，塔拉里科得了流感之後正在康復中，希望這個周末能恢復選舉行程。

恩尼斯說，塔拉里科對派克斯頓發出辯論要求已經過了83天，甚至連川普都希望派克斯頓上場辯論，「現在球在派克斯頓那邊」。

塔拉里科9月30日與美國西語裔商務理事會(United States Hispanic Business Council)視訊通話時，說明因為得了流感而無法到場出席在德州愛丁堡(Edinburg)舉行的會議。他說：「前幾天開始覺得身體不舒服，昨晚狀況惡化到我到達拉斯的緊急醫護中心(urgent care)看病，診斷證實我得了流感。」

他說：「我目前仍在發燒，而且是傳染力最強的時候，我覺得是競選活動握手太多的關係，未出席會議是為了確保大家安全。」

川普在8日晚間的「真實社群」貼文中質疑塔拉里科行蹤，同時呼籲兩位候選人應該進行辯論。川普寫道，塔拉里科應該立即登台跟派克斯頓辯論，「派克斯頓已經準備就緒，非常有意願辯論，隨時可以奉陪」。

紐約時報與謝納學院(Siena University)最新公布聯合民調顯示，塔拉里科支持度領先派克斯頓約6個百分點。

2024年大選時，川普在德州以得票率領先雙數位的優勢勝出，但如今聯邦參議員選舉陷入膠著引發共和黨陣營焦慮，在選舉最後衝次階段在當地電視台與媒體大量投放廣告。

共和黨為了今年9月到11月的競選廣告播出時段，在德州累計支出已超過1億9000萬元，民主黨在相同期間預訂的廣告時段花費則為5200萬元。

精華 FAQ

  • 因為他在德州參院選戰中連續12天沒有公開選舉行程，遭對手與川普放大解讀為行蹤不明。共和黨藉此質疑其戰力，也用來催促他與派克斯頓盡快辯論。

  • 競選團隊表示他是因感染流感而休養，9月30日也曾說自己在達拉斯急診照護中心就醫，仍在發燒且具傳染力，因此暫停出席活動，以免影響他人安全。

  • 紐約時報與Siena University民調顯示塔拉里科領先派克斯頓約6個百分點，但共和黨在德州已投入逾1億9000萬元廣告費，民主黨同期則約5200萬元，顯示攻防仍激烈。

共和黨 民主黨 德州

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