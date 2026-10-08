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胡德堡槍手哈桑12/3槍決 五角大廈將直播行刑過程

編譯陳韻涵周辰陽／即時報導
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德州胡德堡大規模槍擊案兇手哈桑。資料照片。（路透 / ZUMA Press Wi...
德州胡德堡大規模槍擊案兇手哈桑。資料照片。（路透 / ZUMA Press Wire） 周辰陽

AI摘要

文章摘要整理：

美國國防部證實，2009年在胡德堡槍殺13人的前軍醫哈桑將於12月3日被槍決，且過程會網路直播，引發對死刑、軍方公開懲罰與倫理爭議的關注。

國防部8日證實，行刑隊將於12月3日在德州胡德堡(Fort Hood)槍決2009年在該基地濫殺13人的陸軍前精神科醫師哈桑(Nidal Malik Hasan)，整個過程將以網路直播方式呈現。這將是美軍65年來首度執行死刑，川普本周已批准。

美聯社報導，軍階為少校的陸軍精神科醫生哈桑2009年11月5日走進胡德堡士兵整備中心，當時士兵正排隊接受疫苗接種與部署前的醫療檢查；他大喊「真主至大」後，以配備雷射瞄準器的手槍開火，導致13人死亡、32人受傷而被定罪。

陸軍本周稍早宣布行刑日期與地點，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)於8日接受保守派電視媒體「真實美國之聲」(Real America's Voice)訪問時表示，槍決哈桑「沒什麼好猶豫的」，「我們會確保民眾能夠觀看，這是公開的」。

美軍自1945年以來未曾槍決軍人，這也將是美軍65年多來首次執行死刑。

赫塞斯說：「自從第二次世界大戰以來，我們就沒這樣做過。嗯，我還蠻喜歡我們在二戰時的心態，那就是『獲勝』。」

赫塞斯宣布死刑將直播，讓美國執行死刑的方式再度受到關注，尤其是在田納西州近期發生49歲女囚派克(Christa Gail Pike)注射死刑失敗事件之後。

軍方公開直播行刑過程，結合死刑制度、政府宣示性的懲罰與公眾傳播，引發法律與倫理爭議。

死刑專家、福坦莫大學(Fordham University)法學教授黛柏拉．丹諾(Deborah Denno)認為，直播行刑讓過程「更加透明」，並讓公眾了解死刑究竟涉及哪些層面。

維拉諾瓦大學法學院(Villanova Law)教授費塞爾(Brenner Fissell)說明，許多州因為難以取得行刑藥物，或找不到願意參與的醫療人員，而在執行注射死刑上遭遇困難，行刑隊逐漸被視為較不殘忍的替代方式。

費塞爾表示，「行刑隊可謂快速、俐落的處決方式」，但「我不認為這是五角大廈此次批准執行的動機」。

費塞爾解釋，「行刑隊具備陽剛與軍事色彩，這正是赫塞斯想強調的氣勢，即『殺傷力文化』(lethality culture)。」

精華 FAQ

  • 國防部證實，哈桑將於12月3日在德州胡德堡由行刑隊槍決。這起執行是針對他2009年在基地內濫殺13人的定罪結果。

  • 因為國防部長赫塞斯表示，行刑過程將以網路直播方式讓民眾觀看，等於把軍方死刑公開化。此舉牽動法律、倫理與死刑示範效果的爭論。

  • 這將是美軍65年多來首次執行死刑，且自1945年以來未曾槍決軍人。軍方重啟行刑隊，也被視為強調軍事紀律與懲罰宣示。

五角大廈 赫塞斯 德州

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