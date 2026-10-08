Truth API搶先看川普貼文月費10萬美元 投資人質疑效益
TMTG推出月費最高10萬美元的Truth API，主打降低川普發文延遲，但多位投資人認為對長期投資效益有限，僅可能對高頻交易略有幫助。
AI摘要
文章摘要整理：
TMTG推出月費最高10萬美元的Truth API，主打降低川普發文延遲，但多位投資人認為對長期投資效益有限，僅可能對高頻交易略有幫助。
美國總統川普的川普媒體科技集團（TMTG），今年8月推出可搶先看到川普發文的功能Truth API，每月收費高達10萬美元。但資深投資人對這項功能並不買單，認為這對長期投資人而言，看不到任何效益。
Business Insider報導，FarrCrest Capital董事長Michael Farr表示，付費訂閱Truth API功能或許對交易員來說合情合理，但對專注於帶動投資組合持續成長的機構投資人來說，他看不到利益，「交易員賺錢靠的是波動性。雖然川普的社群發文確實會帶動波動性，也或許會創造長期價值，但並不足以構成付費搶先看的理由」。
專注投資小型股的Prince Capital創辦人暨投資長Alexander Wah也表示，其投資策略並不仰賴社群發文之類所創造的短暫機會，「這對特定類型的投資人來說，或許非常有價值。但你也必須要找到方法回測，搶先得到這些資訊能有多大幫助。我相信這類投資人已經做過測試」。
Truth API功能的推出，引發市場擔憂引發不公平競爭，讓願意付費的交易員和廠商，能早一步對川普發文做出反應，占盡優勢。但這項服務並未真的讓訂戶早其他人一步看到發文，而只是降低動態訊息更新的延遲。
金融分析平台Supertrader首席交易策略師Alexander Briggs表示，對高頻交易業者來說，付費訂閱Truth API或許有一些價值，但他不確定這些好處就能證明，6至10萬美元的月費價格合理。
Briggs表示，「如果一家廠商能比其他公司早幾毫秒把那些資訊納入其交易系統，當這些資訊是可以反覆使用，且涉及到巨額金錢時，這些微小的時間差將可堆疊起來」，「這時候問題就變成是，提早收到川普發文是否可創造出足夠大的額外利益，以證明這筆錢花得值得」。
▼收聽一洲焦點Podcast：
Truth API是TMTG在8月推出的服務，主打讓訂戶更快接收川普發文的更新，月費最高達10萬美元，但本質上是降低訊息延遲，並非真正提前看到貼文。 資深投資人認為，這類資訊最多只會增加短線波動，對追求長期成長的機構投資人幫助有限；若要證明價值，還必須能回測其實際帶來的交易優勢。 高頻交易業者或依賴短線波動的交易員可能覺得有用，因為幾毫秒的搶先能先納入交易系統；但專家也質疑，這種優勢是否足以抵銷6至10萬美元月費。
精華 FAQ
Truth API是TMTG在8月推出的服務，主打讓訂戶更快接收川普發文的更新，月費最高達10萬美元，但本質上是降低訊息延遲，並非真正提前看到貼文。
資深投資人認為，這類資訊最多只會增加短線波動，對追求長期成長的機構投資人幫助有限；若要證明價值，還必須能回測其實際帶來的交易優勢。
高頻交易業者或依賴短線波動的交易員可能覺得有用，因為幾毫秒的搶先能先納入交易系統；但專家也質疑，這種優勢是否足以抵銷6至10萬美元月費。
上一則