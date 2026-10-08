12人出遊4人命喪度假出租屋火災 家屬對旅遊平台提告

圖為火災示意圖。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 麻州羅哈斯一家赴多明尼加旅遊時，所住度假出租屋發生火災造成4人死亡，家屬認為平台未落實安全要求，已對Expedia與Vrbo提告求償。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)8日報導，麻州 婦人喬斯梅莉·羅哈斯(Josmeli Rojas)與親友團一行12人到多明尼加旅遊，結果度假出租屋發生火災，她的5歲兒子、母親、表親與阿姨因此喪生，家屬已經對智遊網(Expedia)及線上度假屋租賃平台Vrbo提告，指控出租屋沒有安裝煙霧偵測器或警報器，不符合線上平台的安全要件規定。

報導指出，消費者不能預期在線上旅遊平台訂房將自動獲得安全保障或傷亡賠償。人身傷害與車禍訴訟法律事務所史卡利特法律集團(Scarlett Law Groups)指出：「這是一個危險的誤解」。

住在麻州勞倫斯(Lawrence)的羅哈斯接受地方電視台WBZ-TV訪問時說，家庭從此破碎，再也無法恢復原來的樣子。

親友團在多明尼加旅遊時，6月13日度假出租屋發生火災造成4人死亡，其他倖存者則因燒傷等傷勢而住院接受治療。

家族委任律師法拉(Albert Farrah)指出，鑑定報告指出起火原因是電路故障，出租屋沒有安裝煙霧偵測器或警報器，明顯不合Vrbo平台的安全要件規定。

法拉指出：「Vrbo平台提供的住宿當中，至少有50%甚至遠遠超過50%並沒有安裝煙霧偵測器，Vrbo對此也心知肚明。」

Vrbo發言人在聲明說中，已經收到訴狀，「這是一件悲慘的意外，我們向受害家庭致上哀悼與慰問。」

史卡利特法律集團指出，經營線上旅遊平台的科技業者，盡力避免讓平台被歸類為房地產經紀人或飯店業者，強調平台定位只是單純為買家與賣家撮合的「公告欄」，因此消費者在線上預定時，可能已經同意免除平台對住所之內發生任何事情的責任。

史卡利特法律集團指出，雖然許多旅遊訂房平台宣傳有責任保險，但這些保險通常旨在為房東辯護以因應訴訟，而不是開支票賠償受傷的消費者。