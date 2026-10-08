前川普政府官員紛紛轉任委內瑞拉石油企業高層主管

圖為委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 華郵報導，多名前川普政府官員轉任委內瑞拉相關能源與遊說職位，顯示企業正積極網羅熟悉華府政策與人脈的人士布局可能的油氣商機。

華盛頓郵報8日報導，原本擔任川普 白宮拉丁美洲政策資深顧問的詹森(Michael Jensen)，今年5月下旬離職之後三天，便與一名美國加密貨幣大亨一同搭乘私人飛機，前往委內瑞拉 尋找石油 商機。能源新公司Primavera發言人證實，6月1日是詹森出任公司營運長的第一天。

Primavera是由加密數位貨幣交易平台Coinbase聯合創始人、億萬富翁埃爾薩姆(Fred Ehrsam)創立。

報導指出，投資人、前任美國官員及委內瑞拉商業人士指出，委國能源如今大多已處於美國控制之下，沉寂多時的委國能源產業紛紛為可能出現的淘金熱預做準備，華府公職經驗此時則成為商界人士爭取籌碼。

消息人士說，公司企業與投資人都渴望能夠聘用近期之內跟白宮仍有接觸、熟悉川普政府對委內瑞拉政策以及擁有相關人脈的有力人士。來自美國兩大政黨的說客、顧問及前任官員，現在則代表新客戶或新業務抵達卡拉卡斯(Caracas)。

曾任國家安全會議( National Security Council)西半球事務資深主任的詹森，是幾名在委內瑞拉擔任企業高層主管的美國前任政府官員之一。

原本在白宮國家能源主導委員會擔任資深政策顧問的布里特妮·凱爾姆(Brittany Kelm)，今年8月卸任之後加入總部位於休士頓的能源開發公司Sable Offshore，出任華府政策辦公室政策與商業副總監。

知情人士說，Sable Offshore正與委內瑞拉政府洽談簽署油田開發合約。

三名民主黨加州聯邦眾議員謝安達(Adam Schiff)、巴迪亞(Alex Padilla)、卡巴赫(Salud Carbajal)7日致函凱爾姆，要求提供她在白宮任職期間與Sable Offshore互動紀錄。

前國務院資深顧問凱徹爾(Micah Thomas Ketchel)去年離開川普政府，旋即加入遊說公司巴拉德合夥公司(Ballard Partners)。前委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)遭美軍活捉的兩周後，凱徹爾宣布加入巴拉德的西半球業務小組和委內瑞拉工作小組。

巴拉德公司在聲明中說，凱徹爾離開政府之前諮詢了白宮與國務院的操守律師，從過去到現在都遵守道德規範。