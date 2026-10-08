FBI解密：威爾斯電話通訊 拜登任內遭大量監控

白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 白宮公布FBI解密資料，指威爾斯在拜登任內遭廣泛監控，通訊紀錄涵蓋律師、媒體與川普陣營人士，白宮並痛批此為司法被武器化。

福斯新聞網8日報導，根據白宮 公布聯邦調查局(FBI )最新解密資料，白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)電話通訊在前總統拜登 任內遭到大量監控，她與律師、媒體記者、川普競選團隊人員以及特勤局幹員的聯絡都遭到廣泛收集。

根據白宮5日公布文件，拜登任內推出名稱為「電漿回音」(Plasmic Echo)的調查計畫，目的在於調查川普總統對機密文件與其他總統資料的處理。這項調查行動促使FBI在2022年8月搜查川普佛羅里達州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)住所。

FBI解密資料的元數據(metadata)顯示，調查人員至少在2023年2月至5月間追蹤當時在川普競選團隊擔任資深顧問的威爾斯通訊紀錄，記載項目包括誰打電話給她、她打電話給誰、通話時間多久。資料當中至少出現21名律師，另外還有川普競選團隊人員、川普集團(Trump Organization)聯絡人、特勤局(Secret Service)聯絡人以及媒體記者，聯絡對象橫跨川普在法律、政治、商業、媒體以及安全體系的人脈網絡。

曾與威爾斯聯繫而出現在資料裡的媒體記者，來自CNN、華盛頓郵報、Politic新聞網站等。解密紀錄並未說明威爾斯通話內容為何。

「電漿回音」行動是在2022年3月啟動，聯邦調查局局長雷伊(Christopher Wray)提出授權申請之後，獲得司法部長加蘭德(Merrick Garland)批准展開全面調查。2022年11月，加蘭德指派特別檢察官史密斯(Jack Smith)主持調查行動。

白宮發言人畢斯(Lauren Bis)對福斯數位新聞(Fox News Digital)說，史密斯的監視行動是政府權力遭到令人不齒的濫用，「監視政治對手就是司法淪為武器化，道理簡單明瞭」。畢斯指出，相關人士必須面對究責。