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期中選舉逼近 ICE加大抓捕 每日目標3000人每周1.9萬人

特派員黃惠玲／即時報導
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ICE將加大逮捕力度，每天增加逮捕1000人，使每日目標重新提高至3000人，每...
ICE將加大逮捕力度，每天增加逮捕1000人，使每日目標重新提高至3000人，每周則力拚逮捕1萬9000人。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

CNN披露ICE在期中選舉前加碼移民逮捕，目標升至每日3000人，但DHS否認存在配額；同時拘留壓力升高，執法擴張也引起黨內與農業界疑慮。

美國移民暨海關執法局(ICE)再度加大移民逮捕力度。據CNN報導，ICE領導層7日向全美執法人員下達口頭指示，要求每天增加逮捕1000人至達到目標3000人，每周則力拚逮捕1萬9000人。不過，國土安全部(DHS)否認存在逮捕「配額」。

兩名熟悉指示的消息人士表示，ICE近期平均每天拘捕約2000人，官員原希望維持這一水準，但最新指示要求恢復白宮先前推動的每日3000人目標。由於周末逮捕人數及外勤人員通常較少，因此每周目標訂為1萬9000人。消息人士稱，ICE正要求執法人員盡可能逮捕可被遣返的移民。

ICE逮捕人數近月持續攀升。今年8月約5萬1000人被拘捕，創川普政府目前單月新高，7月則超過4萬6000人；相較之下，6月底一周逮捕約1萬2500人，當時已屬高點。

DHS發言人則向CNN強調，ICE「沒有逮捕配額」(NO quotas on arrests)，稱執法人員正運用所有合法手段逮捕及遣返非法居留者。國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)上月也否認曾與白宮討論逮捕配額，並表示執法重點仍是鎖定「最惡劣者」，但執法人員若在執法過程中接觸到非法居留者，不論已在美國多少年，依法都須採取行動。

隨著期中選舉逼近，移民政策仍是白宮重要議題，但共和黨內也出現不同聲音。部分共和黨人批評ICE日益逮捕沒有犯罪紀錄的無證移民，農業界近期也對ICE執法增加、干擾農場營運表達憂慮。

大幅增加的逮捕行動也使現有拘留及處理設施承受壓力。CNN取得的合約招標文件顯示，DHS正尋求承包商增設臨時拘留、面談處理及視訊移民法庭設施。文件指出，由於目前處於「異常高強度」執法狀態且逮捕增加，迫切需要擴充處理及拘留空間。

ICE近期也調整車輛攔查作業。根據內部指引，只有完成相關訓練的人員才能執行車輛攔查，執法車輛並須配備警示燈及警笛。這項指引是在多起ICE車輛攔查造成致命及非致命槍擊後發布。不過ICE表示，這只是既有規範的提醒，並未改變車輛攔查政策。

精華 FAQ

  • 消息人士指出，ICE領導層向全美執法人員下達口頭指示，要求每日逮捕提升到3000人，周目標則約1.9萬人，以回到白宮先前推動的高強度執法水準。

  • DHS明確否認存在任何逮捕配額，強調執法人員是運用所有合法手段逮捕及遣返非法居留者，並稱執法重點仍放在最惡劣者身上。

  • 隨著逮捕量攀升，拘留與處理設施承受更大壓力，DHS也正尋求擴增臨時拘留與法庭空間；同時部分共和黨人與農業界都對影響農場運作表達憂慮。

ICE 期中選舉 移民

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