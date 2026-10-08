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持工卡有CDL仍被抓 華人卡車司機跨州送貨遭ICE拘留

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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聯邦汽車運輸安全管理局(FMCSA)今年3月16日起，要求持EAD的外籍人士申請...
聯邦汽車運輸安全管理局(FMCSA)今年3月16日起，要求持EAD的外籍人士申請CDL時，需明確標示「非定居型商用駕照」(non-domiciled CDL)，並大幅限縮申請資格。(威州運輸廳官網截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

一名在美申請庇護、持有效工卡與CDL的華人卡車司機跨州送貨時遭ICE拘留，事件反映聯邦新CDL規定、移民查驗與英語門檻同步收緊，讓華人司機經營風險增加。

一名在美申請庇護、持有效工作許可(EAD)及商用駕照(CDL)的芝加哥華人卡車司機，上周從伊利諾州載貨前往印第安納州，在當地高速公路一處秤重站(weigh station)遭移民暨海關執法局(ICE)攔查後拘留，引發華人卡車業關注。

據了解，遭拘留司機已來美10多年，從事卡車駕駛約四年，目前庇護申請仍在審理中，持有EAD工卡及在加州取得的CDL。卡車業者向本報記者表示，其家人已聘請律師申請保釋，但目前仍未獲釋。

過去聯邦規定允許部分持EAD的外籍人士申請「非定居型商用駕照」(non-domiciled CDL)，部分州曾在駕照正面標示「Limited Term」。聯邦汽車運輸安全管理局(FMCSA)今年3月16日起實施新規，要求這類駕照明確標示「non-domiciled」，並大幅限縮申請資格。

依FMCSA現行規定，非定居型CDL申請資格主要限於持特定臨時工作或投資身分者，包括農業臨時工(H-2A)、非農業臨時工(H-2B)及條約投資人(E-2)；單憑庇護申請期間取得的EAD工卡，已無法作為申請資格。

受訪業者擔心，這類駕照上的身分註記，可能使部分移民司機在接受道路檢查時面臨更多身分查驗。

聯邦法規同時要求跨州商用車司機具備足以與執法人員溝通，以及閱讀、理解英文道路標誌的能力。業者表示，路檢時執法人員可能詢問「從哪裡來、要到哪裡去」、「昨天在哪裡睡覺」等基本問題；部分過去在提供中文考試的州取得駕照、但英文能力有限的司機，如今面臨更大壓力。

受訪業者表示，近期移民執法、CDL資格及英語能力查驗同步收緊，使不少華人卡車司機對跨州運輸更加謹慎。他說，伊州周邊多州執法環境不同，不少華人司機因此不願接跨州貨運單。「這名司機剛買車頭，貸款壓力大，才接了到印州的單，沒想到真的被抓。」

除了司機人力問題，近期柴油價格上漲也讓業者經營壓力增加。受訪者表示，伊州部分地區柴油即使使用折扣卡，每加侖仍超過5元，推升卡車公司營運成本。他估計，運輸費至少需要調高約一成才能消化部分成本，但即使調價，業者利潤仍可能比過去減少約兩成，「現在只能撐著做」。

近期移民執法、商用駕照及英語能力查驗同步收緊，已使原本人力吃緊的卡車運輸業面臨更...
近期移民執法、商用駕照及英語能力查驗同步收緊，已使原本人力吃緊的卡車運輸業面臨更大壓力。(路透)

精華 FAQ

  • 他持有EAD工卡與CDL，從伊州送貨到印州時，在高速公路秤重站遭ICE攔查並拘留。雖然庇護案仍在審理，但執法行動已使其家屬急尋律師申請保釋。

  • 新規自3月16日起要求駕照明確標示non-domiciled，並大幅限縮資格。現行主要限H-2A、H-2B、E-2等身分，單靠庇護申請期間的EAD已不能用來申請。

  • 業者認為，駕照身分註記、移民執法與英語查驗同步加嚴，會讓道路檢查更容易追查司機背景。再加上柴油漲價與貸款壓力，許多華人司機因此減少跨州接單。

ICE 華人 印第安納州

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