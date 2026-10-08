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美國駐希臘大使季伏爾 曾要求金主幫忙償還10萬元美國運通卡債

記者顏伶如／即時報導
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美國駐希臘大使金柏莉‧季伏爾(Kimberly Guilfoyle)。（路透）
美國駐希臘大使金柏莉‧季伏爾(Kimberly Guilfoyle)。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

華爾街日報披露，季伏爾在駐希臘大使任命前，曾向川普金主狄特斯要求匯款10萬元償債，並涉及以不留紀錄方式付款，引發外界對其金錢往來與政治遊說的質疑。

華爾街日報7日獨家報導，根據數百則簡訊、電郵以及郵件紀錄，美國駐希臘大使金柏莉‧季伏爾(Kimberly Guilfoyle)人事任命案在參議院通過之前，便曾要求川普金主狄特斯(Eric Deters)直接匯款10萬元到她的美國運通(American Express)私人帳戶，以便償還卡債。季伏爾向狄特斯提出緊急請求的簡訊寫道，積欠美國運通10萬元需要償還，希望匯款能以不留白紙黑字紀錄的方式進行。

根據華爾街日報取得簡訊截圖，季伏爾在加密通訊軟體Signal寫道：「如果你把錢匯到美國運通，不會在其他地方顯示出來，拜託了。」

當時季伏爾已經與曾經參選肯塔基州聯邦眾議員的狄特斯接洽數月。狄特斯希望透過她的幫助，請川普政府協助處理稅務及法律問題，承諾事成之後將給她100萬元酬勞。季伏爾當時是川普總統長子小川普(Donald Trump Jr.)的未婚妻。

季伏爾在簡訊中提供狄特斯她發給新任國稅局(IRS)局長的訊息，也說明她向司法部遊說的最新進展。不過，她同時向狄特斯表示，出任駐希臘大使的參院任命聽證會即將展開，必須先把卡債餘額還清。

根據簡訊紀錄，季伏爾寫道：「親愛的求求你，我今天就需要你把這事辦好。」她在文句當中附上祈禱的表情符號，以及美國運通帳單支付說明的PDF檔案。

2025年7月3日對話紀錄顯示，她對狄特斯指出：「你可以把錢匯到這裡。」任命聽證會則在7月9日開始。

報導指出，狄特斯後來並沒有支付這筆款項，他對季伏爾表示，如果給出這筆錢將導致離婚。

季伏爾透過律師賓納爾(Jesse Binnall)表示，對於報導當中的簡訊真實度存疑，但未說明細節。

賓納爾表示，季伏爾人事任命案還沒通過之前，因為受邀演講而獲得報酬，但因為「自掏腰包出席愛國活動而累積卡債」。

63歲的狄特斯是律師出身，也是區域連鎖餐廳「朝氣番茄披薩」(Snappy Tomato Pizza)前任共同負責人。他曾競選國會議員和州長，但都落敗。川普參加2016年總統大選時，狄特斯在俄亥俄州廣播電台主持晨間節目，大力支持川普。

狄特斯受訪時說，基本上支持川普政策，但向季伏爾請託的事情未能成功，讓他對川普政府幻滅。他說，季伏爾曾經承諾表示，若幫忙處理美國運通的卡債，就會對他「在川普陣營裡相挺到底」。

2020年，狄特斯在社群媒體發文揚言要燒掉俄州漢彌爾頓法院(Hamilton County)，遭到法院下令禁止進入。他在法庭審理時做出虛假陳述及發動多起「無謂訴訟」，導致律師執照兩度遭肯塔基州律師協會暫時吊銷。

精華 FAQ

  • 報導指出，她因美國運通私人卡債約10萬元需要償還，又碰上參院任命聽證會將至，於是急著請狄特斯直接匯款，希望先把帳單處理完。

  • 她在Signal中表示，希望款項直接匯到美國運通，避免在其他地方留下紀錄，並附上帳單支付說明，顯示她相當在意這筆錢不要留下白紙黑字。

  • 兩人除卡債問題外，還涉及狄特斯希望她協助川普政府處理稅務與法律問題，並承諾若成功可給她100萬元酬勞，讓整起事件帶有明顯利益交換色彩。

美國運通 Signal 華爾街

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