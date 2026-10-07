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趙長鵬罕見受訪 透露真實身價：1000萬就過得很舒服了

世界新聞網╱即時報導
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全球最大加密貨幣交易所「幣安」創辦人趙長鵬。（路透檔案照）
全球最大加密貨幣交易所「幣安」創辦人趙長鵬。（路透檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

幣安創辦人趙長鵬受訪談及真實身價、獄中反思與未來規劃，並強調財富到 1000 萬美元已足夠舒適生活。

全球最大加密貨幣交易所「幣安」（Binance）創辦人趙長鵬（CZ），在結束於美國為期 4 個月的服刑獲釋後，日前於阿拉伯聯合大公國阿布達比接受《紐約時報》深入專訪。如今身處中東的他以更貼近個人生活的姿態亮相，不僅詳述他在經歷全球監管風暴與獄中生涯後對人生、事業的最新思考，更罕見回應了自己的真實身價與財富觀。

現年 49 歲的趙長鵬出生於中國江蘇省，12 歲時隨家人移居加拿大溫哥華。回顧其投資生涯，他在 2013 年 7 月於上海的一場牌局中首次聽聞比特幣，研究數月後毅然賣掉上海一處房產，將 90 萬美元售樓款全數投入比特幣。2017 年 7 月他創辦幣安，迅速將其打造成全球交易量最大的加密貨幣巨擘。然而，幣安也因此面臨美國司法調查，趙長鵬於 2023 年辭去幣安執行長（CEO）一職並認罪，服刑 4 個月後於 2024 年 9 月獲釋。去年 10 月，美國總統川普（Donald Trump）更簽署赦免令，抹除了他的重罪犯罪紀錄。

在《紐時》專訪中，趙長鵬首度回應了外界對其驚人財富的傳聞。針對《富比世》（Forbes）富豪榜曾將其淨資產估算高達 1100 億美元、甚至一度超越比爾蓋茲（Bill Gates）的說法，趙長鵬澄清該數字「明顯虛高」，透露自己的真實身價約在 100 億至 300 億美元之間。他直言財富存在邊際效用遞減：「1000 萬美元就足以支撐非常舒適的日常生活，超出這個數額的部分，對生活品質的提升意義有限。」

專訪一併揭露了趙長鵬在阿布達比的日常生活。他住在當地一棟擁有 9 間臥室的豪宅內，配有 4 名保鏢、1 名主廚與 1 艘遊艇，但日常出行卻僅開一輛白色日產（Nissan）SUV。他甚至在訪談中主動展示家中天花板一處尚未修好的漏水痕跡，展現出頗為接地氣的一面。自 2021 年獲得阿聯「黃金簽證」以來，趙長鵬已深耕中東政商圈，並對當地的法規政策與高效治理模式表示肯定。

談及在美國監獄的服刑歲月，趙長鵬表示這給了他前所未有的沉澱機會，並在此期間撰寫自傳《貨幣的自由》（Freedom of Money）。他坦言幣安早期的爆發性成長帶來了巨大的法規風險，主因當時缺乏應對監管機構的經驗，但強調保護用戶資產始終是首要任務。對於與已倒閉交易所 FTX 創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried，SBF）的恩怨，他強調自己絕無意圖摧毀 FTX，當時拋售 FTT 代幣純粹是出於風險管理，幣安本身亦遭受高達 5 億美元的損失。

趙長鵬確認，目前在幣安僅保留股東身分，不再參與日常營運與管理，未來重心將轉向教育非營利項目「Giggle Academy」、投資新興科技，並擔任數位資產政策顧問。面對人生起伏，他呈現出一種近乎哲學式的超然，並表示認同「模擬理論」（Simulation Theory），將現實世界比喻為一場大型電子遊戲。

「這只是一場遊戲（It's just a game），」趙長鵬說。經歷了事業巔峰、司法調查、牢獄之災與總統赦免，他表示自己已放下對單一企業掌控權的執念，未來的目標是透過教育與技術傳承，讓區塊鏈技術繼續為全球無法獲得傳統金融服務的人群帶來改變。

精華 FAQ

  • 他表示《富比世》曾估算他身價高達 1100 億美元「明顯虛高」，並澄清自己的真實身價大約落在 100 億至 300 億美元之間，遠低於外界傳聞。

  • 他認為財富存在邊際效用遞減，1000 萬美元已足以支撐非常舒適的日常生活，超過這個數額後，對生活品質的提升其實有限。

  • 他目前在幣安只保留股東身分，未來將把重心放在教育非營利項目 Giggle Academy、投資新興科技，以及擔任數位資產政策顧問。

比特幣 加密貨幣 紐約時報

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