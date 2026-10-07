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查克柏格妹妹隱藏身分7年 白天創投、晚上DJ 打碟

查克柏格妹妹隱藏身分7年竟是DJ 白天創投晚上打碟

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）。（美聯社）
Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

查克柏格妹妹艾莉爾隱藏7年的DJ身分曝光，她自2018年起在夜店、音樂節等場合演出，平時則身兼創投合夥人，形成白天投資、晚上打碟的雙重生活。

據紐約郵報報導，Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）37歲的妹妹艾莉爾（Arielle Zuckerberg)7日揭露了一個隱藏多年的身分，她其實從2018年起，就一直低調擔任DJ。

本周稍早，一段艾莉爾在「舊金山科技周」（San Francisco Tech Week）登台打碟的影片在網路上曝光，她也因此公開這項鮮為人知的「祕密副業」。

艾莉爾在社群平台X發文表示，「我從2018年開始當DJ。我曾在夜店、小型音樂節、火人節（Burning Man）等場合演出。」

她說，自己在技術層面上算是專業DJ，但對她而言，打碟更像是一項「支線任務」，平時主要是和朋友一起玩音樂、享受樂趣，同時把歡樂帶給大家。

艾莉爾主要播放Techno及電子音樂，也與Raed Khawaja組成灣區DJ雙人組「Ellen Ride」。兩人會在SoundCloud等平台發布音樂作品，也曾推出單曲「Attention」。

▲ 來源：Instagram＠az（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

和哥哥一樣，艾莉爾過去也曾在科技業發展。

她早年擔任產品經理，先後任職於Wildfire、Google及Humin等科技公司，之後轉向創投領域。

她曾擔任Kleiner Perkins及Coatue Management合夥人，後來加入Long Journey Ventures，目前擔任該公司的普通合夥人。

2019年，她入選富比士全球「30位30歲以下精英」（30 Under 30）創投榜單。

艾莉爾2011年畢業於加州克萊蒙特・麥肯納學院（Claremont McKenna College），取得心理學、公共事務及電腦科學學士學位。

她出生於1989年，是愛德華・查克柏格（Edward Zuckerberg）與Karen Kempner-Zuckerberg最小的孩子，兄姊包括蘭迪（Randi）、查克柏格以及唐娜（Donna）。

如今，查克柏格已成為身價約2500億美元的科技巨頭，而妹妹艾莉爾則在創投圈闖出自己的事業，同時還有一個鮮為人知的DJ身分。

白天，她是創投公司的普通合夥人；到了晚上，則站上DJ台播放Techno音樂。這位查克柏格家族的小妹，顯然不只有科技圈這一面。

精華 FAQ

  • 她是在舊金山科技周登台打碟的影片曝光後，主動於X發文承認自己自2018年起就是DJ，曾在夜店、小型音樂節與火人節等場合演出。

  • 她目前是Long Journey Ventures的普通合夥人，主要在創投圈發展。她表示DJ雖然技術上算專業，但對她而言更像支線任務，重點是享受音樂與分享快樂。

  • 她主打Techno與電子音樂，也和Raed Khawaja組成DJ雙人組Ellen Ride，曾發表單曲Attention；職涯上則歷任Wildfire、Google、Humin與多家創投機構。

查克柏格 舊金山 Meta

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