FBI在洛杉磯國際機場逮捕張婉瑩，她涉嫌接受中國政府指示，監視台總統賴清德在美國的兒子賴廷與及其家人，拍攝賴廷與住家、車輛等資訊傳回中國。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： FBI指控美籍中國裔房仲張婉瑩受中國官員指示，在美監視賴清德長子一家，並疑似蒐集一名台灣反共民選官員在加州爾灣的住址。

34歲美籍中國裔女房仲張婉瑩（Wanying Zhang）4日在洛杉磯 機場遭美國聯邦調查局逮捕，她涉嫌受中國政府指示、在美國監視台總統賴清德長子賴廷與一家。根據FBI 文件，張婉瑩疑似也被中國官員囑咐取得一名台灣民選官員在加州爾灣的地址。

FBI 4日在洛杉磯國際機場 逮捕張婉瑩，指控她未依登記在美國境內充當外國政府代理人，涉嫌接受中國政府指示，監視賴清德在美國的兒子賴廷與及其家人，拍攝賴廷與住家、車輛等資訊傳回中國。

FBI調查發現，張婉瑩至少與2名疑似中國政府官員保持聯繫。她目前居住加州爾灣，曾就讀北京國際關係學院；該校與中國情報體系、尤其國家安全部關係密切。張婉瑩與其中一名「中國官員1」曾是同學，兩人約2014年畢業後仍保持聯絡。2022年，她曾透過微信詢問對方「又是在部裡哪個局」，FBI據此認為她知道對方任職中國政府。

根據訴狀，2025年3月3日，張婉瑩與「中國官員1」互傳訊息，她主動詢問對方：「你上次提到的那個地址，我只記得門牌號碼，忘了後面的街名」，並試著確認可能街名是否正確。

對方則回覆，「謝謝你還記得。我們已經把那件事弄清楚了，就不用麻煩你了」。兩人並相約等張婉瑩回北京後見面。

負責調查的FBI探員研判，「中國官員1」很可能是在張婉瑩先前前往中國期間，交付她蒐集該地址資訊的任務。探員並指出，中國情報機構經常趁相關人士人在中國時交付任務，以規避美國政府監控。

更引人注意的是，FBI在註腳中寫到，根據與其他探員的談話，張婉瑩訊息中提到的地址位於加州爾灣，先前曾與一名台灣民選官員有關。

訴狀並未公布這名官員身分，僅形容此人曾公開強烈表達反對中國共產黨的立場。

張婉瑩5日首度在洛杉磯聯邦法院出庭，全程幾乎不發一語，僅發言確認姓名和表示了解被控罪名；預計7日將舉行羈押聽證會。若張婉瑩遭定罪，最高恐面臨10年徒刑。