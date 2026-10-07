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康乃爾性侵案2學生仍在校上課 教授：不知如何處理

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康乃爾性侵案2學生仍在校上課 教授：不知如何處理

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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近期有學生在康乃爾大學校園內示威遊行。（美聯社）
近期有學生在康乃爾大學校園內示威遊行。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

康乃爾性侵案持續延燒，2名涉案學生仍在校上課，教授對如何面對課堂敏感氛圍與校方指引不足感到棘手。

據紐約郵報報導，被指控集體性侵女同學的「康乃爾7人幫」（Cornell 7）中，目前仍有兩名兄弟會成員留在校園內上課。與此同時，這所常春藤名校的教授坦言，面對這起備受全美關注的案件，他們也對如何正常授課、處理校園內的敏感氣氛感到棘手。

這兩名學生自9月一名化名「無名珍」（Jane Doe）的女子提起訴訟後，仍持續到校上課。無名珍指控，兩人是Chi Phi兄弟會7名成員中的一員，7人涉嫌在2024年於兄弟會住所內，先讓她服用藥物，之後輪流對她進行性侵，整起事件持續數小時。

CNN報導，康乃爾大學近日舉行一場教職員線上座談會，校方證實其中兩名涉案學生目前仍在校園內。參與座談的教授則表達擔憂，坦言校園正處於高度緊張的氛圍中，他們也不知道該如何在課堂上處理這起案件所帶來的影響。

無名珍在訴訟中點名的兩名Chi Phi成員英格爾斯（Matthew Ingalls）和紐威爾（Jonathan Newell），已遭康乃爾大學開除。

另外兩人韓籍學生李（Winston Lee）和洛佩斯（Gillio Lopes）分別被停學2年及3個學期；克雷茨施馬（Scott Kretzschmar）和諾里斯（Scott Norris）則被要求接受性騷擾相關教育，並撰寫「反思報告」。

第7名學生薩拉比（Diego Sarabi）在康乃爾大學紀律委員會開會時已經畢業，但校方仍禁止他在未來3年內返回校園。

根據校方調查結果，英格爾斯和紐威爾是7人中僅有兩名被康乃爾認定須為無名珍於2024年提出的性侵指控負責的學生。

洛佩斯和李均被指控性侵無名珍；克雷茨施馬和諾里斯則被指控，在兄弟會群組聊天中有人宣稱樓上有「免費的女人」後，前往涉嫌發生性侵的臥室。

薩拉比則被指控強行親吻無名珍。

7名涉案學生均否認相關指控。

．教授坦言不知如何處理課堂

由於這起案件已引發全美關注，CNN報導，近期教職員座談會上，教授們坦言，面對兩名被指控學生仍在校園內，他們對如何處理課堂上的敏感局面感到不知所措。

教授們尤其擔心，如何在兼顧被指控學生的同時，也照顧其他同學的感受與需求。

他們也表示，康乃爾校方並未提供太多明確指引，對於如何在課堂上談論或處理相關情況，教授們缺乏足夠的資訊；校方對案件目前的調查進度，也缺乏透明度。

．7人均未遭刑事起訴

目前，無名珍訴訟中點名的7名男子均未受到刑事起訴，而康乃爾大學的校內調查結果也不具有法律效力。

湯普金斯郡地方檢察官辦公室（Tompkins County District Attorney's Office）在2024年決定不提出刑事起訴。檢方當時援引無名珍向警方提供的說法指出，她曾自願飲用兩名Chi Phi成員提供的酒精飲料及氯胺酮（ketamine），之後同意與兩人發生三人性行為。

無名珍最初也曾告訴他人，相關性行為是雙方自願的，但約3周後，她改向外界指稱自己遭到集體性侵。

不過，她在訴訟中主張，自己從兄弟會成員處取得的藥物及酒精很快使她陷入神志不清、無法自主的狀態，失去了同意性行為的能力。她尤其指出，當時陸續有其他兄弟會成員進入兩人發生性行為的臥室並加入其中。

由於無名珍的訴訟中曝光兄弟會群組聊天訊息，其中出現「免費的女人」等內容，紐約州調查人員已重新啟動對這起案件的調查。

．康乃爾校園陷入爭議

與此同時，康乃爾大學也因2024年處理這起事件的方式陷入全國性爭議。近期已有學生在校園內示威遊行，要求改革校方司法制度，以及兄弟會等社團的管理方式。

康乃爾大學拒絕透露目前是否仍有涉案學生留在校園，但校方在給紐約郵報的聲明中表示，正在為教職員提供支持。

康乃爾大學發言人表示，校方理解這起案件對校園社群成員造成的影響各不相同，並承諾支持學生、教師及教職員。

發言人說，校方的目標是確保校園成員知道，面對這些挑戰時並非孤立無援，並能獲得所需的資源與支持。

精華 FAQ

  • 根據報導，7名被指控的「康乃爾7人幫」中，目前仍有2名學生留在校園內上課，校方也在教職員座談中證實此事。

  • 教授們指出，案件引發全美關注，課堂氣氛高度緊張，但校方未提供足夠明確指引，讓他們難以兼顧涉案學生與其他同學的感受。

  • 7人均未遭刑事起訴，校內處分則不具法律效力；其中2人被開除，2人遭停學，另2人須接受性騷擾教育並繳交反思報告，1人已畢業但被禁止3年內返校。

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