新州175萬豪宅變命案現場 保險業高管槍殺妻女後自戕
新澤西州一名保險業高管被指在家中槍殺妻女後自盡，三人均頭部中彈身亡，警方正持續調查案發經過與動機。
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新澤西州一名保險業高管被指在家中槍殺妻女後自盡，三人均頭部中彈身亡，警方正持續調查案發經過與動機。
據紐約郵報報導，新澤西州一名保險業高管涉嫌在自家豪宅內槍殺妻子與女兒，之後再開槍自盡。當地檢方表示，三人均因頭部中彈身亡。
薩默塞特郡檢察官辦公室（Somerset County Prosecutor’s Office）表示，61歲的大衛・格羅德尼克（David Grodnick）、62歲妻子蘿拉（Lora Grodnick）及24歲女兒斯隆（Sloane Grodnick），10月2日在位於蒙哥馬利鎮（Montgomery Township）的家中被發現，三人頭部均有槍傷。
調查人員認定，蘿拉與斯隆的死因為他殺，大衛則是自殺。
目前尚不清楚三人死亡多久後才被發現。
檢方指出，警方10月1日下午約2時59分接獲通報，有人要求對懷爾德阿扎利亞巷（Wild Azalea Lane）一處住宅進行「安危檢查」（welfare check），確認屋內住戶是否平安。員警抵達後未能找到屋內居民，因此展開進一步調查。
直到隔天下午6時前後，警方才進入屋內，發現三人的遺體。
檢方表示，蘿拉與斯隆分別倒臥在不同臥室，大衛則被發現於屋內另一處，當時手中仍握著槍。
三人均在現場被宣告死亡，宣告死亡的醫療人員來自羅伯特・伍德・強森大學醫院薩默塞特分院（Robert Wood Johnson University Hospital in Somerset）。
這棟住宅位於蒙哥馬利鎮，房地產網站Zillow估值約175萬美元。
薩默塞特郡檢察官辦公室周二表示，案件仍在調查中，但目前調查結果顯示，蘿拉與斯隆遭殺害是一起「孤立事件」，這起悲劇並未對社區民眾構成持續性的公共安全威脅。
根據蒙哥馬利新聞（Montgomery News）報導，大衛曾任Land Services USA資深副總裁兼承保法律顧問。該公司總部位於費城，主要為全美商業房地產交易提供保險相關服務。
報導指出，大衛畢業於邁阿密大學（University of Miami），取得工商管理學位；此外，他也擁有麥克丹尼爾學院（McDaniel College）英語文學學士學位，求學期間曾加入長曲棍球校隊。
24歲的斯隆曾就讀普林斯頓知名私立寄宿學校Hun School，之後畢業於薩凡納藝術與設計學院（Savannah College of Art and Design）。
她生前正在羅德島設計學院（Rhode Island School of Design）攻讀碩士學位。
這家人過去住在普林斯頓，後來搬至蒙哥馬利鎮，並是Skillman地區私人俱樂部Bedens Brook Country Club，以及普林斯頓頂級私人俱樂部TPC Jasna Polana的會員。
警方目前仍在調查這起家庭命案的詳細經過及案發動機。
案件發生在美國新澤西州蒙哥馬利鎮一處豪宅，位於懷爾德阿扎利亞巷，Zillow估值約175萬美元，案發後成為警方調查的家庭命案現場。 檢方認定62歲妻子蘿拉與24歲女兒斯隆是遭他殺身亡，61歲的大衛則被判定為自殺；三人皆頭部中彈，且大衛被發現時手中仍握有槍枝。 大衛曾任保險業高管，女兒斯隆就讀藝術設計相關學校並攻讀碩士；警方目前仍調查案發細節與動機，並表示這是一起孤立事件，未對社區造成持續威脅。
精華 FAQ
案件發生在美國新澤西州蒙哥馬利鎮一處豪宅，位於懷爾德阿扎利亞巷，Zillow估值約175萬美元，案發後成為警方調查的家庭命案現場。
檢方認定62歲妻子蘿拉與24歲女兒斯隆是遭他殺身亡，61歲的大衛則被判定為自殺；三人皆頭部中彈，且大衛被發現時手中仍握有槍枝。
大衛曾任保險業高管，女兒斯隆就讀藝術設計相關學校並攻讀碩士；警方目前仍調查案發細節與動機，並表示這是一起孤立事件，未對社區造成持續威脅。
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