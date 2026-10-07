新州175萬豪宅變命案現場 保險業高管槍殺妻女後自戕

圖為新澤西警車示意圖。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 新澤西州一名保險業高管被指在家中槍殺妻女後自盡，三人均頭部中彈身亡，警方正持續調查案發經過與動機。

據紐約郵報報導，新澤西州 一名保險 業高管涉嫌在自家豪宅內槍殺妻子與女兒，之後再開槍自盡。當地檢方表示，三人均因頭部中彈身亡。

薩默塞特郡檢察官辦公室（Somerset County Prosecutor’s Office）表示，61歲的大衛・格羅德尼克（David Grodnick）、62歲妻子蘿拉（Lora Grodnick）及24歲女兒斯隆（Sloane Grodnick），10月2日在位於蒙哥馬利鎮（Montgomery Township）的家中被發現，三人頭部均有槍傷。

調查人員認定，蘿拉與斯隆的死因為他殺，大衛則是自殺。

目前尚不清楚三人死亡多久後才被發現。

檢方指出，警方10月1日下午約2時59分接獲通報，有人要求對懷爾德阿扎利亞巷（Wild Azalea Lane）一處住宅進行「安危檢查」（welfare check），確認屋內住戶是否平安。員警抵達後未能找到屋內居民，因此展開進一步調查。

直到隔天下午6時前後，警方才進入屋內，發現三人的遺體。

檢方表示，蘿拉與斯隆分別倒臥在不同臥室，大衛則被發現於屋內另一處，當時手中仍握著槍。

三人均在現場被宣告死亡，宣告死亡的醫療人員來自羅伯特・伍德・強森大學醫院薩默塞特分院（Robert Wood Johnson University Hospital in Somerset）。

這棟住宅位於蒙哥馬利鎮，房地產網站Zillow估值約175萬美元。

薩默塞特郡檢察官辦公室周二表示，案件仍在調查中，但目前調查結果顯示，蘿拉與斯隆遭殺害是一起「孤立事件」，這起悲劇並未對社區民眾構成持續性的公共安全威脅。

根據蒙哥馬利新聞（Montgomery News）報導，大衛曾任Land Services USA資深副總裁兼承保法律顧問。該公司總部位於費城，主要為全美商業房地產交易提供保險相關服務。

報導指出，大衛畢業於邁阿密大學（University of Miami），取得工商管理學位；此外，他也擁有麥克丹尼爾學院（McDaniel College）英語文學學士學位，求學期間曾加入長曲棍球校隊。

24歲的斯隆曾就讀普林斯頓知名私立寄宿學校Hun School，之後畢業於薩凡納藝術與設計學院（Savannah College of Art and Design）。

她生前正在羅德島設計學院（Rhode Island School of Design）攻讀碩士學位。

這家人過去住在普林斯頓，後來搬至蒙哥馬利鎮，並是Skillman地區私人俱樂部Bedens Brook Country Club，以及普林斯頓頂級私人俱樂部TPC Jasna Polana的會員。

警方目前仍在調查這起家庭命案的詳細經過及案發動機。