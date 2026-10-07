擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

幾所大學紛紛宣布從2027年秋季開始降低學費。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 面對學貸壓力與大學學位價值受質疑，美國多所學校開始降價招生，從埃默里與亨利大學到塔爾薩大學、基石大學都採取調降或凍漲學費策略。

大學學費昂貴、學貸 負擔沉重等考慮，讓美國年輕人重新思考大學學位的價值，某些學校開始調降學費以提高註冊率。彭博新聞報導，幾所大學紛紛宣布從2027年秋季開始降低學費，位於維吉尼亞州 的埃默里與亨利大學(Emory & Henry University)則在這個學年度便採取行動，大學部每學年學費4萬元對半砍到1萬9900元，同時為符合收入標準的成績優異本州生提供5000元獎學金。

埃默里與亨利大學校長芬徹(Louise "Lou" Fincher)接受福斯商業新聞網(Fox Business)訪問時說，降低學費是更宏觀的招生策略環節之一，希望公布學費價格能夠更好反映前來接受教育的實際成本。

埃默里與亨利大學這個學年迎來學校190年以來的大一新生最高人數，共計492名學生為秋季班繳交註冊費，與2025年秋季班相比，人數成長將近30%。

彭博新聞報導，2027年秋季開始，塔爾薩大學(University of Tulsa)學雜費將從5萬4000元降至2萬5000元，聖保羅協和大學(Concordia University, St. Paul)2013年學費調降33%，2027年秋季將再減少5500元。

蒙大拿州私立天主教文理學院卡羅爾學院(Carroll College)在評估降低學費的決策過程中，曾經請教協和大學。卡羅爾學院招生部助理副校長羅斯(Erik Rose)表示，很多學生在參觀校園、與招生顧問見面或了解獎助學金規定之前，就把卡羅爾學院排除在外，因為學校公布價格看起來遙不可及，「2萬6800元的新價格將讓學生與學生家庭從一開始就把卡羅爾學院視為一個可行選項」。

基石大學(Cornerstone University)校長摩雷諾-里亞諾(Gerson Moreno-Riaño)表示，越來越多大學開始調降學費，原因在於學生家庭對大學教育的價值缺乏信心，由於學生減少、對學位價值懷疑日增以及四年制校園出現替代方案，如今大學必須像其他人一樣，在價格與真實市場上彼此競爭。

摩雷諾-里亞諾指出，這種競爭狀況是健康的。基石大學學費降低22%來到2萬2000元之後便宣布凍漲學費，還推出全國首創的可負擔、行動優先學位與平台SOAR。