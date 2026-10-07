我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉代孕虐養21娃 華人夫妻被捕⋯今日5件事

蔡康永遭中國封殺她不怕 陳美鳳表態了

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
幾所大學紛紛宣布從2027年秋季開始降低學費。（路透）
幾所大學紛紛宣布從2027年秋季開始降低學費。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

面對學貸壓力與大學學位價值受質疑，美國多所學校開始降價招生，從埃默里與亨利大學到塔爾薩大學、基石大學都採取調降或凍漲學費策略。

大學學費昂貴、學貸負擔沉重等考慮，讓美國年輕人重新思考大學學位的價值，某些學校開始調降學費以提高註冊率。彭博新聞報導，幾所大學紛紛宣布從2027年秋季開始降低學費，位於維吉尼亞州的埃默里與亨利大學(Emory & Henry University)則在這個學年度便採取行動，大學部每學年學費4萬元對半砍到1萬9900元，同時為符合收入標準的成績優異本州生提供5000元獎學金。

埃默里與亨利大學校長芬徹(Louise "Lou" Fincher)接受福斯商業新聞網(Fox Business)訪問時說，降低學費是更宏觀的招生策略環節之一，希望公布學費價格能夠更好反映前來接受教育的實際成本。

埃默里與亨利大學這個學年迎來學校190年以來的大一新生最高人數，共計492名學生為秋季班繳交註冊費，與2025年秋季班相比，人數成長將近30%。

彭博新聞報導，2027年秋季開始，塔爾薩大學(University of Tulsa)學雜費將從5萬4000元降至2萬5000元，聖保羅協和大學(Concordia University, St. Paul)2013年學費調降33%，2027年秋季將再減少5500元。

蒙大拿州私立天主教文理學院卡羅爾學院(Carroll College)在評估降低學費的決策過程中，曾經請教協和大學。卡羅爾學院招生部助理副校長羅斯(Erik Rose)表示，很多學生在參觀校園、與招生顧問見面或了解獎助學金規定之前，就把卡羅爾學院排除在外，因為學校公布價格看起來遙不可及，「2萬6800元的新價格將讓學生與學生家庭從一開始就把卡羅爾學院視為一個可行選項」。

基石大學(Cornerstone University)校長摩雷諾-里亞諾(Gerson Moreno-Riaño)表示，越來越多大學開始調降學費，原因在於學生家庭對大學教育的價值缺乏信心，由於學生減少、對學位價值懷疑日增以及四年制校園出現替代方案，如今大學必須像其他人一樣，在價格與真實市場上彼此競爭。

摩雷諾-里亞諾指出，這種競爭狀況是健康的。基石大學學費降低22%來到2萬2000元之後便宣布凍漲學費，還推出全國首創的可負擔、行動優先學位與平台SOAR。

精華 FAQ

  • 主因是學費高、學貸重，加上學生與家長對四年制大學學位的回報越來越懷疑，導致招生壓力上升，因此學校改以更低價格爭取註冊率。

  • 該校把大學部每年學費從4萬元砍半到1萬9900元，並為符合收入標準的優秀本州生提供5000元獎學金；結果新生註冊數達492人，較2025年秋季班成長近30%。

  • 塔爾薩大學將在2027年秋季把學雜費從5萬4000元降到2萬5000元，聖保羅協和大學也將再減5500元；基石大學則先降22%後凍漲，並推出可負擔的新學位方案。

學貸 維吉尼亞州

上一則

美國民調：多數選民認為川普政府與國會未認真看待AI風險

延伸閱讀

擺脫高價標籤 中小型私立大學大幅調降學費

擺脫高價標籤 中小型私立大學大幅調降學費
紐約念大學變難了？CUNY畢業率5年下跌近10%

紐約念大學變難了？CUNY畢業率5年下跌近10%

外州公民生學費比無證生多2.6萬 司法部提告德拉瓦大學

外州公民生學費比無證生多2.6萬 司法部提告德拉瓦大學
矽谷創投公司籌辦高中畢業生科技學校 不授予大學學位 首屆免費

矽谷創投公司籌辦高中畢業生科技學校 不授予大學學位 首屆免費

熱門新聞

埃文凱爾因捐贈疑似記錄日軍侵華罪行的二戰相冊，而引起高度關注。(特派員黃惠玲／攝影)

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

2026-09-30 11:48
副總統范斯在馬里蘭州安德魯聯合基地，與妻子烏莎及子女一同登機，搭乘「空軍二號」。（美聯社）

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

2026-10-06 17:01
川普政府表示，10月1日起將寄發給符合資格者500元健保退款。(美聯社)

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

2026-09-30 12:55
圖為麻州楠塔基特島南岸，資料照。(美聯社)

落地前2分鐘自雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

2026-10-03 09:51
「無名珍」向康大校警報案，指控遭到多名兄弟會成員性侵，遭脅迫服用K他命(ketamine)。圖為本月1日學生發起一場關於校園性暴力的學生大會。(路透)

康乃爾女學生遭輪暴後沉默 3周後見網友一句話驚覺「被當成性愛娃娃」

2026-10-02 21:51
美國邊境巡邏隊在亞利桑納州道格拉斯(Douglas)的美墨邊境沿線執勤警戒。(美聯社)

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

2026-10-05 11:23

超人氣

更多 >
北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？
陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動
台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」

台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」
全美97店一夕熄燈 這家平價吃到飽名店宣布重返加州

全美97店一夕熄燈 這家平價吃到飽名店宣布重返加州
「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕

「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕