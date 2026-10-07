美國民調：多數選民認為川普政府與國會未認真看待AI風險

川普9月29日在白宮會見人工智慧公司高層後向記者發表談話。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 最新路透/益普索民調顯示，美國選民普遍認為政府與國會低估AI風險，並支持更嚴格監管、限制資料中心擴建及AI軍事用途。

根據路透/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調 ，多數美國選民認為總統川普 的政府與國會不夠嚴肅看待人工智慧（AI）的風險，並希望政府針對這項技術制定新法規。

這項為期6天、於5日結束的調查也顯示，美國選民普遍將AI視為對就業的重大威脅，凸顯各黨派選民對AI的疑慮日益升高。

美國11月3日舉行的期中選舉將決定國會控制權歸屬，而AI已成為選前重要議題。

路透指出，在最新調查中，大約57%的登記選民認為川普（Donald Trump）政府不夠或是完全不重視AI風險，其中包括1/3自認為共和黨 人的受訪者。大約54%登記選民認為國會也是一樣。

民調還發現，大約62%的選民認為AI可能失控並威脅人類的未來。這項結果與路透/益普索去年8月一份民調相近。

最新民調亦指出，84%的選民認為AI對美國勞工構成威脅，相較之下，只有60%的選民認為非法移民對美國勞工構成威脅，74%選民認為外籍勞工競爭是威脅，73%認為大型企業構成威脅。

大部分民主黨與共和黨的選民都支持政府更嚴格監管AI，80%的民主黨人及61%的共和黨人均表贊成。

許多選民也反對興建為AI提供算力的資料中心，這一議題已成為國會及各州選戰的焦點，兩黨候選人都呼籲暫緩當前的資料中心建設熱潮。

在路透/益普索最新民調中，56%的選民支持限制興建資料中心，其中包括69%的民主黨人、55%的無黨派選民與43%的共和黨人。

這份調查也發現，選民對於AI可能用於戰爭的方式日益感到不安。大約57%的選民認為美國政府不應使用AI來決定軍事攻擊目標，較2025年8月路透/益普索調查的49%有所增加。

路透/益普索進行的最新全國性線上民調，一共收集4506名美國成年人的回覆，其中包括3526名登記選民，誤差範圍正負2個百分點。