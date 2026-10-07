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CNN：密州民主黨高層對於薩依德能否勝選出現疑慮

記者顏伶如／即時報導
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密西根州民主黨聯邦參議員候選人薩依德（Abdul El-Sayed）。（路透）
密西根州民主黨聯邦參議員候選人薩依德（Abdul El-Sayed）。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

CNN分析指出，薩依德雖自信可在密州期中選舉領先，但民主黨內與部分社區仍憂心其支持度不足，羅傑斯則趁勢以安全與形象攻防。

CNN 7日分析，密西根州民主黨聯邦參議員候選人薩依德(Abdul El-Sayed)自認勝券在握，將以得票率領先7個百分點的優勢贏得選舉，但密州民主黨高層卻私下認為薩依德恐將大意失荊州。

一名密州民主黨高層指出：「密西根州民眾知道這場選舉的利害關係，他們想投給民主黨，但需要得到投下一票的理由，而不是讓他們選擇不投的理由。」

民主黨初選結果，薩依德以得票率1%的差距險勝對手密州聯邦眾議員史蒂文斯(Haley Stevens)，並不是他在選前對CNN預測的得票率領先10%以上。

距離期中選舉剩下一個月，初選期間支持史蒂文斯的幾個民主黨關鍵選區，仍有某些選民對薩依德存疑。非洲裔社區與猶太社區領袖警告說，社區裡有許多民眾需要更多溝通及拉攏。多名社區人士對CNN表示，與薩依德談話時，他雖然希望爭取支持，但也表示有辦法從其他地方補回在這些社區流失的選票。

匿名受訪的一名底特律非洲裔社區領袖表示，跟薩依德交談的心得是，薩依德讓人覺得他不必太努力，就能拿到非裔選票。這名社區領袖說，薩依德承諾邀請參加圓桌會議，但後來卻沒下文，發簡訊詢問也沒收到回覆。

民主黨籍蘭辛市(Lansing)市長舒爾(Andy Schor)在初選期間支持來自民主黨溫和派的史蒂文斯。

擁有猶太血統的舒爾表示，對於薩依德某些言論感到不舒服。薩依德長期批評以色列，曾說以色列在加薩戰爭的作為是種族滅絕。

舒爾說，期中選舉不會投票給共和黨候選人羅傑斯(Mike Rogers)，但也不支持薩依德。

羅傑斯接受CNN訪問時說，由於自己在密州深耕多年，這次選舉獲得警察、消防隊、農民等團體支持。他說，薩依德與某些知名社會主義者建立盟友關係，因此在這場選戰中很容易把薩依德塑造成極端份子。

羅傑斯競選團隊與盟友推出選舉廣告，暗示如果薩依德成為美國首位穆斯林聯邦參議員，對於打擊恐怖主義、維護國家安全等問題上，態度將趨於軟弱。

羅傑斯指出，薩伊德以為登上全國電視、舉辦直播活動就算完成工作，「但真正做事應該要深入社區才對」。

精華 FAQ

  • 因為薩依德在初選僅以1%差距險勝，未如先前預測大幅領先，加上密州民主黨高層與部分關鍵社區仍對他存疑，擔心動員不足。

  • 報導指出，非洲裔社區與猶太社區領袖都認為需要更多溝通與拉攏；部分人士對他聯繫社區的態度、以及他對以色列的強硬言論感到不安。

  • 羅傑斯強調自己在密州深耕多年，並獲警方、消防隊與農民支持，同時把薩依德連結到社會主義與國安疑慮，暗示他立場過於極端。

民主黨 眾議員 密西根州

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