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華郵：共和黨花5億拉抬參眾兩院選舉但民調未見起色

記者顏伶如／即時報導
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德州參議員候選人派克斯頓（右二）。（美聯社）
德州參議員候選人派克斯頓（右二）。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

華郵指出，共和黨砸下5億強力介入參眾兩院選舉，但多州民調與政黨偏好並未改善，民主黨仍維持領先或平手。

華盛頓郵報7日報導，共和黨從勞動節以來花費5億拉抬參眾兩院選舉，一個月過後民調表現卻未見起色。根據高品質工開調查，阿拉斯加州、喬治亞州、緬因州、密西根州、北卡羅來納州、俄亥俄州以及德州的聯邦參議員選舉當中，民主黨候選人跟共和黨候選人支持度平手甚至領先，局勢跟勞動節之前一樣。

資深分析師希維爾(Nate Silver)公布的平均民調統計顯示，民主黨在國會選舉當中的政黨偏好度，領先幅度從勞動節前的6個百分點上升到勞動節後的9個百分點。

值得注意的是，選情激烈選區的民主黨候選人雖然面臨鋪天蓋地的負面選舉廣告，但支持度卻沒有影響。

紐約時報與謝納學院(Siena College)9月底公布聯合民調顯示，德州民主黨聯邦參議員候選人塔拉里科(James Talarico)面對耗資1億1500萬元的宣傳攻擊，但選民對他的好感卻超過反感。

福斯新聞網民調顯示，密西根州民主黨聯邦參議員候選人薩依德(Abdul El-Sayed)面對耗資7620萬元的宣傳攻擊，但好感度從今年8月以來進步了5個百分點，來到47%。

市場調查機構AdImpact統計，在幾個聯邦參議員選舉決戰州，共和黨選舉經費比民主黨多了26%，電視廣告播放量則多出7%。

共和黨人士說，這些宣傳攻勢正在削弱民主黨候選人的支持度，讓共和黨候選人維持競爭力。

不過，支持民主黨的超級政治行動委員會「參議院多數黨政治行動委員會」(Senate Majority PAC)發言人弗倫奇(Lauren French)表示，以共和黨投入宣傳成本來看，應該獲得更多回報才對，結果並非如此。

共和黨陣營希望川普總統的超級政治行動委員會(Super PAC)拿出4億資金投入今年期中選舉，共和黨側翼組織與非營利機構也將投入同等金額幫忙助選。

AdImpact統計顯示，截至目前為止，川普的超級政治行動委員會為選舉廣告投播花費約1億9400萬元。

由於川普超級政治行動委員會是在勞動節才開始動用資金，廣告時段價格較高，時間也更加緊迫。

在某些選區，共和黨團體已經畫下停損點。

共和黨主要的參議院級政治行動委員會已經取消北卡羅來納州的剩餘廣告時段的預訂。上個月YouGov民調顯示，共和黨北卡州聯邦參議員候選人瓦利(Michael Whatley)支持度落後民主黨候選人庫伯(Roy Cooper)11個百分點。

精華 FAQ

  • 華郵報導，共和黨自勞動節以來已花費5億拉抬參眾兩院選舉；其中川普超級政治行動委員會截至目前約投入1億9400萬元，整體攻勢仍未換來明顯民調回升。

  • 阿拉斯加州、喬治亞州、緬因州、密西根州、北卡羅來納州、俄亥俄州與德州等決戰州，民調顯示民主黨候選人多半平手甚至領先，與勞動節前相比並無明顯變化。

  • 共和黨認為大量負面廣告正在削弱民主黨候選人、維持共和黨競爭力；但民主黨陣營指出，以投入成本來看應有更大回報，卻沒有看到相應的支持度變化。

共和黨 民調 華盛頓郵報

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