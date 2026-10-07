低薪且被迫住店 南卡大規模人口販運案 多名華人被控罪
南卡州格林維爾郡破獲按摩店人口販運與賣淫案，涉及9家店、多名華人被控，警方稱受害者遭低薪剝削並被迫提供性服務。
AI摘要
文章摘要整理：
南卡州格林維爾郡破獲按摩店人口販運與賣淫案，涉及9家店、多名華人被控，警方稱受害者遭低薪剝削並被迫提供性服務。
南卡羅來納州格林維爾郡(Greenville County)日前破獲一起大規模按摩店人口販運及賣淫案，涉及九家按摩店，至少八人面臨刑事指控，其中疑包括七名華人。警方稱，部分按摩店員工薪資低於最低工資，被迫住在店內且離開受到限制；該郡警方另辨識出七名疑似人口販運受害者，部分受害者被要求提供性服務，以換取金錢或住宿。
這項調查由莫爾丁警局(Mauldin Police Department)、格林維爾郡警長辦公室、辛普森維爾警局(Simpsonville Police Department)及南卡州執法局(SLED)等單位聯手進行。
案件最早可追溯至2025年4月。莫爾丁警方當時接獲報案，稱有人在U Relax Massage遭到攻擊。警方隨後派臥底警員進入店內接受按摩，警方稱，警員在按摩過程中遭到不當性接觸，一名員工隨後因涉嫌賣淫被捕。
今年6月，警方又接獲Tokyo Spa涉嫌非法經營按摩業務的線報。調查發現Tokyo Spa、Ocean Breeze Massage(前身為U Relax Massage)及Minami Massage部分工作人員沒有按摩師執照，警方並指稱這些員工所得低於最低工資，被迫住在按摩店內，離開受到限制。
南卡適用聯邦最低工資每小時7.25元。不過警方沒有公布涉案員工實際獲得多少薪資。
9月23日，多個執法單位聯合對六處地點執行搜索令，莫爾丁警方當天逮捕五人。41歲趙安娜(Anna Zhao，以下均為音譯)為Tokyo Spa及Minami Massage業主，被控人口販運及賣淫；42歲莫菲(Christopher Michael Morphy)被警方稱為與趙安娜有關聯的人士，也被控人口販運及賣淫。
51歲蔡蓮英(Lianying Cai)及55歲何紅蓮(Honglian He)為Ocean Breeze Massage共同業主，55歲顧月蓮(Yuelian Gu)、53歲唐菊芬(Jufen Tang)均被控賣淫。
與此同時，格林維爾郡警長辦公室也在調查相關按摩店。隨著兩條調查線交換情報，案件擴大至當地九家按摩店。
其中51歲蔡秀琴(Xiuqin Cai)被控四項賣淫罪、人口販運、涉逾10萬元非法活動所得及刑事共謀罪；51歲張茂義(Maoyi Zhang)被控兩項涉超過10萬元非法活動所得的金融交易及刑事共謀罪。
案件目前仍在進行，警方不排除後續出現更多指控或執法行動。
警方指案件涉及人口販運、賣淫、非法經營按摩業務與金融犯罪，部分員工被低薪剝削、被迫住店，且離開受到限制，並有受害者被要求以性服務換取金錢或住宿。 9月23日聯合搜索後，莫爾丁警方逮捕5人，其中包括Tokyo Spa及Minami Massage業主趙安娜與其關聯人士莫菲；另有蔡蓮英、何紅蓮、顧月蓮、唐菊芬等多名華人遭控賣淫或相關罪名。 案件最早從2025年4月U Relax Massage的報案開始，臥底調查後又延伸到Tokyo Spa等店；隨著莫爾丁警方與郡警長辦公室交換情報，調查擴大到9家按摩店，後續仍可能增加指控。
精華 FAQ
警方指案件涉及人口販運、賣淫、非法經營按摩業務與金融犯罪，部分員工被低薪剝削、被迫住店，且離開受到限制，並有受害者被要求以性服務換取金錢或住宿。
9月23日聯合搜索後，莫爾丁警方逮捕5人，其中包括Tokyo Spa及Minami Massage業主趙安娜與其關聯人士莫菲；另有蔡蓮英、何紅蓮、顧月蓮、唐菊芬等多名華人遭控賣淫或相關罪名。
案件最早從2025年4月U Relax Massage的報案開始，臥底調查後又延伸到Tokyo Spa等店；隨著莫爾丁警方與郡警長辦公室交換情報，調查擴大到9家按摩店，後續仍可能增加指控。
上一則
擔心日後分財產撕破臉 美有些家庭先尋求心理諮商
下一則