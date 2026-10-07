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低薪且被迫住店 南卡大規模人口販運案 多名華人被控罪

特派員黃惠玲／即時報導
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南卡羅來納州格林維爾郡日前破獲一起大規模按摩店人口販運及賣淫案件，涉及九家按摩店...
南卡羅來納州格林維爾郡日前破獲一起大規模按摩店人口販運及賣淫案件，涉及九家按摩店，至少八人面臨刑事指控。(格林維爾郡公共紀錄)

AI摘要

文章摘要整理：

南卡州格林維爾郡破獲按摩店人口販運與賣淫案，涉及9家店、多名華人被控，警方稱受害者遭低薪剝削並被迫提供性服務。

南卡羅來納州格林維爾郡(Greenville County)日前破獲一起大規模按摩店人口販運及賣淫案，涉及九家按摩店，至少八人面臨刑事指控，其中疑包括七名華人。警方稱，部分按摩店員工薪資低於最低工資，被迫住在店內且離開受到限制；該郡警方另辨識出七名疑似人口販運受害者，部分受害者被要求提供性服務，以換取金錢或住宿。

這項調查由莫爾丁警局(Mauldin Police Department)、格林維爾郡警長辦公室、辛普森維爾警局(Simpsonville Police Department)及南卡州執法局(SLED)等單位聯手進行。

案件最早可追溯至2025年4月。莫爾丁警方當時接獲報案，稱有人在U Relax Massage遭到攻擊。警方隨後派臥底警員進入店內接受按摩，警方稱，警員在按摩過程中遭到不當性接觸，一名員工隨後因涉嫌賣淫被捕。

今年6月，警方又接獲Tokyo Spa涉嫌非法經營按摩業務的線報。調查發現Tokyo Spa、Ocean Breeze Massage(前身為U Relax Massage)及Minami Massage部分工作人員沒有按摩師執照，警方並指稱這些員工所得低於最低工資，被迫住在按摩店內，離開受到限制。

南卡適用聯邦最低工資每小時7.25元。不過警方沒有公布涉案員工實際獲得多少薪資。

9月23日，多個執法單位聯合對六處地點執行搜索令，莫爾丁警方當天逮捕五人。41歲趙安娜(Anna Zhao，以下均為音譯)為Tokyo Spa及Minami Massage業主，被控人口販運及賣淫；42歲莫菲(Christopher Michael Morphy)被警方稱為與趙安娜有關聯的人士，也被控人口販運及賣淫。

51歲蔡蓮英(Lianying Cai)及55歲何紅蓮(Honglian He)為Ocean Breeze Massage共同業主，55歲顧月蓮(Yuelian Gu)、53歲唐菊芬(Jufen Tang)均被控賣淫。

與此同時，格林維爾郡警長辦公室也在調查相關按摩店。隨著兩條調查線交換情報，案件擴大至當地九家按摩店。

其中51歲蔡秀琴(Xiuqin Cai)被控四項賣淫罪、人口販運、涉逾10萬元非法活動所得及刑事共謀罪；51歲張茂義(Maoyi Zhang)被控兩項涉超過10萬元非法活動所得的金融交易及刑事共謀罪。

案件目前仍在進行，警方不排除後續出現更多指控或執法行動。

精華 FAQ

  • 警方指案件涉及人口販運、賣淫、非法經營按摩業務與金融犯罪，部分員工被低薪剝削、被迫住店，且離開受到限制，並有受害者被要求以性服務換取金錢或住宿。

  • 9月23日聯合搜索後，莫爾丁警方逮捕5人，其中包括Tokyo Spa及Minami Massage業主趙安娜與其關聯人士莫菲；另有蔡蓮英、何紅蓮、顧月蓮、唐菊芬等多名華人遭控賣淫或相關罪名。

  • 案件最早從2025年4月U Relax Massage的報案開始，臥底調查後又延伸到Tokyo Spa等店；隨著莫爾丁警方與郡警長辦公室交換情報，調查擴大到9家按摩店，後續仍可能增加指控。

南卡 人口販運 華人

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