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擔心日後分財產撕破臉 美有些家庭先尋求心理諮商

記者顏伶如／即時報導
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HBO影集「繼承之戰」(Succession)以家人爭奪財產的經過為故事主軸。(...
HBO影集「繼承之戰」(Succession)以家人爭奪財產的經過為故事主軸。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國即將出現史上最大規模財富轉移，部分家庭為避免遺產爭端破壞關係，開始在生前尋求心理諮商與接班規畫。

紐約時報7日報導，未來20年裡，美國將出現史上規模最大的財富轉移，估計將有124兆資產易手，主要將從嬰兒潮世代流向年輕世代；某些家庭擔心日後家人之間為了分財產而撕破臉，預先尋求心理諮商。

俄勒岡州魯弗斯(Rufus)種植薄荷、小麥並且養牛的55歲農民比爾·馬丁(Bill Martin)，跟弟弟道格‧馬丁(Doug Martin)雖然住在隔壁，兄弟關係卻嚴重交惡，已不再講話。他們的父親退休之後，2022年把家族農場交給兩個兒子共同打理，兄弟兩人聘請商業顧問，卻因對農場發展看法不同而鬧翻。

比爾表示，希望自己百年之後，三個兒子能夠繼續和睦相處，一起在夏日夜晚烤肉，一起慶生，一起過節，相約釣魚。他聘請身兼教練與心理諮商師的專家，幫忙擬定以家庭和解為優先考量的接班計畫。他說：「我不希望孩子經歷我遭受過的痛苦。」

54歲的道格則說，跟哥哥所犯下的最大錯誤，就是當時聘請的人只關注業務層面，卻忽略人性因素。他說：「希望有辦法讓時間倒流，能找到對的人來幫忙。」他表示，父母如今都已83歲，家庭卻是破裂的。

比爾·馬丁的27歲長子麥克斯(Max Martin)說，非常感謝父親找到教練，避免家族分裂的事件重演。他表示：「親眼目睹那些事情之後，再也不想看到狀況再次發生。」

HBO黑色幽默影集「繼承之戰」(Succession)就是以家人爭奪財產的經過為故事主軸。美國中老年人協會(AARP)調查發現，50歲以上成年人當中，大約三分之一曾經因為遺產問題而經歷家庭衝突。

曾經協助數十個家庭處理遺產問題的佛羅里達州心理學專家唐娜·希利爾(Donna Hillier)表示，諮商並不是要讓所有人達成共識，而是協助家庭成員培養能夠包容分歧的能力，避免讓意見不同成為彼此之間將如何互動的決定因素。她表示，家庭投入大量精力在法律與財務規畫，卻拖延家人之間的深入對話，許多臆測因此開始產生。

西北大學家庭研究所(Family Institute at Northwestern University)心理學家南西‧勃格因(Nancy Burgoyne)說，雖然衝突原因可能單純因為金錢或誰拿得比較多，但背後通常隱藏著「誰比較重要」的意義。

她表示，即使財產沒辦法平分，諮商師也能協助父母讓兒女了解財產分配的考量理由，這雖然只是一小步，卻能有極大作用，「至少整個過程能夠表達尊重」。

精華 FAQ

  • 報導指出，未來20年美國將有約124兆資產易手，規模史上罕見，主要是由嬰兒潮世代逐步移轉給較年輕的世代。

  • 因為他和弟弟接手家族農場後，曾因經營方向不同而鬧翻，甚至不再往來；他不希望自己的3個兒子未來也因分產或接班問題重演同樣悲劇。

  • 專家認為，諮商不是要讓所有人都同意，而是幫助家人學會容納分歧、說清分配理由，讓不同意見不至於摧毀彼此關係，並保留基本尊重。

俄勒岡州 紐約時報 退休

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