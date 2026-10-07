勞工能否因高風險投資納入401(k)而提告？最高法院開辯論庭

勞工能否因為401(k)退休帳戶計畫納入私募股權等高風險投資而向雇主提告，最高法院6日召開言詞辯論庭。（123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 最高法院正審理英特爾401(k)訴訟，焦點在於勞工若主張高風險投資造成損失，是否須先提出績效基準，結果將左右私募股權進入退休帳戶的空間。

勞工能否因為401(k)退休 帳戶計畫納入私募股權等高風險投資而向雇主提告，最高法院6日召開言詞辯論庭。華爾街日報分析，從大法官發言看來，最終判決可能有利於私募股權進入勞工退休帳戶。

2019年發起的「安德森訴英特爾 案」(Anderson v. Intel)集體訴訟，原告是前任英特爾員工安德森(Winston Anderson)。安德森指控英特爾(Intel)將員工退休基金大量配置於高收費、低回報的對沖基金(hedge funds)與私募股權(private equity)，違反受託人責任，導致退休基金表現嚴重落後於一般股票基金，損害員工退休權益。

大法官在辯論庭的討論重點在於，原告是否需要舉證退休基金表現不如某個適當標準，訴訟才不會遭到法院駁回。

多位大法官發言內容均支持聯邦上訴法院去年駁回安德森訴訟的裁決。保守派大法官艾里托(Samuel Alito)以及自由派大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)、凱根(Elena Kagan)接連原告某些論述提出質疑。

幾位大法官並不認同單純因為401(k)退休帳戶表現欠佳就集體興訟的論點。艾里托便說，某項策略是否合理，不能只靠特定情況下的表現來評斷。

大法官指出，在沒有基準指標的情況下主張損害賠償，就像是「拿蘋果跟橘子比較」(apples and oranges)似的風馬牛不相及。

凱根發言說道，下級法院駁回訴訟是「頗為合理的決定」。

最高法院可望在2027年6月或7月之前宣布裁決。這起案件的裁決結果將影響華爾街能否將私募股權、避險基金等另類資產引進確定提撥制退休計畫(defined-contribution retirement plan)。

多年來，私人基金經紀人一直嘗試進入規模15兆元的提撥制退休計畫，例如401(k)退休帳戶。

報導分析，把另類投資納入退休帳戶計畫雖然合法，但實際上幾乎很少公司這麼做，因為雇主擔心遭到勞工集體訴訟。華爾街產業集團已經紛紛選邊站，對英特爾表達支持。私募股權與避險基金產業的遊說團體則呼籲最高法院維持聯邦上訴法院駁回訴訟的裁決。