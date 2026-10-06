阿州白卡廣告用懶惰白男為例爽用福利 保守派反彈：為何不是黑人女性？

阿肯色州推廣白卡更嚴格工時規定的廣告，將失業濫用福利者，描繪成在家打電玩的懶惰年輕白人男性「布萊德」，引發保守派評論員反彈。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 阿肯色州長桑德斯推廣白卡更嚴格工時規定，卻因廣告角色設定引發爭議。

阿肯色州長桑德斯推廣白卡更嚴格工時規定，卻因廣告角色設定引發爭議。 重點二： 廣告以懶惰白人男性「布萊德」諷刺濫用福利，遭保守派批評有種族敏感問題。

廣告以懶惰白人男性「布萊德」諷刺濫用福利，遭保守派批評有種族敏感問題。 重點三：各方圍繞福利與種族刻板印象交鋒，數據顯示白卡受惠者仍以白人為多。

阿肯色州長桑德斯 (Sarah Huckabee Sanders)發布新影片，推廣醫療補助計畫(Medicaid，俗稱「白卡 」)更嚴格的工時規定，強調有勞動能力者必須工作。然而，廣告片中失業濫用福利者，是在家打電玩的懶惰年輕白人男性「布萊德」(Brad)，引發保守派評論員反彈。

美聯社報導，保守派作家沃爾許(Matt Walsh)批評共和黨 不敢把「莎妮奎」(Shaniqua，黑人女性名字)當作壞人，儘管這對濫用白卡的問題是相當準確的描述。

保守派網絡政治雜誌「聯邦黨人」(The Federalist)執行長戴維斯(Sean Davis)則指責政府嘲諷白人男性為「社福女王」(welfare queen)。

學者漢考克(Ange-Marie Hancock)指出，保守派關注種族是因為「黑人濫用福利」的刻板印象對其政治有利。

面對爭議，桑德斯的競選總部回應會堅持該廣告。

「社福女王」刻板印象常被用於限制公共援助。前總統雷根(Ronald Reagan)1976年競選時散播這個概念；學者巴特勒(Allison Butler)表示，這個名詞延續有色人種女性不當占用政府資源的迷思。

在數據方面，全國使用白卡者近6600萬人。醫療研究機構凱瑟家庭基金會(KFF)2024年數據顯示，0至64歲受惠者中超過38%為白人，近19%為黑人。

「阿肯色州健康與機會醫療補助計畫」(ARHOME)要求健康者每月工作或學習80小時。政治顧問庫恩(Robert Coon)指出，主張廣告角色應為黑人的說法「公然帶有種族歧視且不準確」，因為ARHOME受益者約60%為白人，18%為黑人。

美聯社指出，右派言論常忽略世代結構性種族主義造成的經濟差距，影響福利計畫參與度。黑人雖僅占美國人口13%，在白卡與「補充營養援助計畫」(SNAP，俗稱糧食券)受惠者中卻分別占18.5%與25%。

代表民主黨競選阿肯色州聯邦眾議員的黑人瓊斯(Chris Jones)認為，核心問題不是種族，而是為何辛勤工作者仍難以負擔基本生活。