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陪范斯赴阿拉斯加助選 烏莎竟帶10周兒子隨行下機險跌倒

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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副總統范斯在馬里蘭州安德魯聯合基地，與妻子烏莎及子女一同登機，搭乘「空軍二號」。...
副總統范斯在馬里蘭州安德魯聯合基地，與妻子烏莎及子女一同登機，搭乘「空軍二號」。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

烏莎陪同范斯前往阿拉斯加助選時，抱著10周大兒子下直升機一度踉蹌，所幸及時扶穩並安撫孩子，之後全家搭機出發。

據眾生相報導，第二夫人烏莎（Usha Vance）10月5日在馬里蘭州安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）走下直升機時，抱著10周大的兒子，途中一度踉蹌，險些跌倒。

據今日美國（USA Today）報導，40歲的烏莎當時將小兒子艾力克（Alec Neel Vance）放在嬰兒背帶中，固定在胸前。她下階梯時一個不慎，趕緊伸手抓住扶手，同時護住懷中的兒子，隨後迅速站穩。

烏莎接著轉身扶著欄杆，停下片刻整理自己並安撫兒子，之後對站在附近的軍官微笑。她一邊輕拍艾力克的背，一邊等待42歲的副總統范斯（JD Vance）和4歲女兒米拉貝爾（Mirabel）下機。

一家人隨後一同走向附近的專機，前往阿拉斯加州安克拉治。范斯預計在當地出席共和黨全國委員會（RNC）造勢活動，為正在競選連任的聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）助陣。

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▲ 影片來源：Tiktok＠TMZ（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這也是烏莎今年7月19日生下艾力克後，少數幾次公開露面之一。

烏莎與范斯育有4名子女，除了10周大的艾力克，還有9歲的艾萬（Ewan）、6歲的維韋克（Vivek）及4歲的米拉貝爾。

懷孕期間，烏莎宣布推出Podcast節目「與第二夫人共讀故事」（Storytime with the Second Lady），將兒童識字教育列為她關注的工作之一。

她當時接受NBC News訪問時表示，自己長期對教育議題感興趣，大學期間就積極參與相關活動，除了涉獵教育政策，也經常到學校擔任志工。

范斯夫婦今年1月20日透過Instagram宣布懷上第4個孩子，並於7月19日宣布兒子艾力克出生。

兩人當時寫道，艾力克在當天早上出生，烏莎和寶寶都平安健康，其他孩子也非常開心迎接小弟弟。

范斯夫婦也特別感謝沃爾特．里德國家軍事醫療中心（Walter Reed Medical Center）的軍醫與醫護人員，以及白宮醫療小組，稱這些醫療人員對他們一家人而言是「莫大的祝福」。

上一位在任內生下孩子的第二夫人要追溯到1870年，當時的副總統科爾法克斯（Schuyler Colfax Jr.）與妻子艾倫（Ellen）迎來了科爾法克斯三世（Schuyler Colfax III），他長大後成為了印第安納州南班德市（South Bend）的市長。

精華 FAQ

  • 她抱著10周大的兒子走下階梯時一度踉蹌，差點跌倒，但隨即伸手抓住扶手並護住孩子，最後迅速站穩，沒有造成意外。

  • 他們先在馬里蘭州轉乘專機，接著飛往阿拉斯加州安克拉治；范斯預計出席共和黨全國委員會造勢活動，為連任參議員蘇利文助陣。

  • 兩人共有4名子女，分別是9歲的艾萬、6歲的維韋克、4歲的米拉貝爾，以及今年7月19日出生、現在約10周大的艾力克。

馬里蘭州 范斯

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