康乃爾性侵案通話曝光 韓裔生曾頗有悔意：抱歉你遭圍攻
最新曝光的通話錄音顯示，遭控涉集體性侵案的康乃爾大學兄弟會成員李曾向女方道歉，但隨後否認知情，校方則已對相關成員祭出處分。
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最新曝光的通話錄音顯示，遭控涉集體性侵案的康乃爾大學兄弟會成員李曾向女方道歉，但隨後否認知情，校方則已對相關成員祭出處分。
根據最新取得的電話錄音，一名遭指控涉嫌集體性侵女學生的康乃爾大學兄弟會成員，曾在電話中向這名女子道歉，稱對她因此遭受外界「輿論反彈」感到歉意。
據紐約郵報報導，韓籍學生李（Winston Lee）是上月訴訟中遭點名的Chi Phi兄弟會7名成員之一。訴訟指控，李涉嫌在提起訴訟的「無名珍」（Jane Doe）身上吸食氯胺酮（ketamine）。
2024年10月事件發生約3周後，無名珍致電李。根據2024年11月7日的通話錄音，李一開始似乎頗有悔意。
「對於你因為這件事所承受的所有輿論反彈，我真的感到非常抱歉。」李在通話中說。這段錄音由ABC新聞取得。
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無名珍告訴李，事發當時她「完全、徹底醉倒」，之後又被給予多種鎮靜劑，隨後「多達8至10名男子」進入兄弟會房屋內的房間。
「這被定義為集體性侵。」無名珍告訴李。此時，李的語氣開始轉為防衛。
「你為什麼決定打電話給我？」李反問無名珍。
李也是事發當晚在兄弟會Snapchat群組中發布訊息的成員之一。據報，另一名學生紐威爾（Jonathan Newell）當時曾在群組中寫道，其中一個房間裡有「免費的女人」。
不過，李向無名珍表示，他進入房間時並不知道裡面正在發生什麼事。
「沒有任何跡象顯示…那個房間裡正在發生任何事情，什麼都沒有。」李在電話中說。
同一天，無名珍也致電英格爾斯（Matthew Ingalls）。英格爾斯同樣是她在訴訟中點名的7名Chi Phi兄弟會成員之一。
隔天，也就是2024年11月8日，無名珍前往康乃爾校警局，報案指稱自己遭到強暴。
事件發生後，李遭康乃爾大學停學兩年，但他與另外6名兄弟會成員均未面臨刑事指控。
其中，英格爾斯和紐威爾兩人遭校方開除。
截至目前，尚無法立即取得李律師的回應。
李在通話一開始語氣頗為悔意，主動表示自己對女方因事件承受的輿論反彈感到非常抱歉，顯示他起初曾試圖以道歉回應指控。 女方表示自己當時完全醉倒，之後又被施用多種鎮靜劑，接著有多達8至10名男子進入房間，並直指此事屬於集體性侵。 李遭康乃爾大學停學2年，英格爾斯與紐威爾則被開除；不過截至目前，李和其他6名被點名成員都尚未面臨刑事指控。
精華 FAQ
李在通話一開始語氣頗為悔意，主動表示自己對女方因事件承受的輿論反彈感到非常抱歉，顯示他起初曾試圖以道歉回應指控。
女方表示自己當時完全醉倒，之後又被施用多種鎮靜劑，接著有多達8至10名男子進入房間，並直指此事屬於集體性侵。
李遭康乃爾大學停學2年，英格爾斯與紐威爾則被開除；不過截至目前，李和其他6名被點名成員都尚未面臨刑事指控。
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