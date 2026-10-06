我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

因批評習入獄 任志強傳罹癌惡化 卻無法治療

各國競相調漲入境費 申請時別點錯網站

康乃爾性侵案通話曝光 韓裔生曾頗有悔意：抱歉你遭圍攻

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名學生在康乃爾大學舉行的「為倖存者伸張正義」集會上，佩戴著寫有「Jane Do...
一名學生在康乃爾大學舉行的「為倖存者伸張正義」集會上，佩戴著寫有「Jane Doe」的姓名牌。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

最新曝光的通話錄音顯示，遭控涉集體性侵案的康乃爾大學兄弟會成員李曾向女方道歉，但隨後否認知情，校方則已對相關成員祭出處分。

根據最新取得的電話錄音，一名遭指控涉嫌集體性侵女學生的康乃爾大學兄弟會成員，曾在電話中向這名女子道歉，稱對她因此遭受外界「輿論反彈」感到歉意。

據紐約郵報報導，韓籍學生李（Winston Lee）是上月訴訟中遭點名的Chi Phi兄弟會7名成員之一。訴訟指控，李涉嫌在提起訴訟的「無名珍」（Jane Doe）身上吸食氯胺酮（ketamine）。

2024年10月事件發生約3周後，無名珍致電李。根據2024年11月7日的通話錄音，李一開始似乎頗有悔意。

「對於你因為這件事所承受的所有輿論反彈，我真的感到非常抱歉。」李在通話中說。這段錄音由ABC新聞取得。

▲ 影片來源：Youtube＠KVUETV（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

無名珍告訴李，事發當時她「完全、徹底醉倒」，之後又被給予多種鎮靜劑，隨後「多達8至10名男子」進入兄弟會房屋內的房間。

「這被定義為集體性侵。」無名珍告訴李。此時，李的語氣開始轉為防衛。

「你為什麼決定打電話給我？」李反問無名珍。

李也是事發當晚在兄弟會Snapchat群組中發布訊息的成員之一。據報，另一名學生紐威爾（Jonathan Newell）當時曾在群組中寫道，其中一個房間裡有「免費的女人」。

不過，李向無名珍表示，他進入房間時並不知道裡面正在發生什麼事。

「沒有任何跡象顯示…那個房間裡正在發生任何事情，什麼都沒有。」李在電話中說。

同一天，無名珍也致電英格爾斯（Matthew Ingalls）。英格爾斯同樣是她在訴訟中點名的7名Chi Phi兄弟會成員之一。

隔天，也就是2024年11月8日，無名珍前往康乃爾校警局，報案指稱自己遭到強暴。

事件發生後，李遭康乃爾大學停學兩年，但他與另外6名兄弟會成員均未面臨刑事指控。

其中，英格爾斯和紐威爾兩人遭校方開除。

截至目前，尚無法立即取得李律師的回應。

精華 FAQ

  • 李在通話一開始語氣頗為悔意，主動表示自己對女方因事件承受的輿論反彈感到非常抱歉，顯示他起初曾試圖以道歉回應指控。

  • 女方表示自己當時完全醉倒，之後又被施用多種鎮靜劑，接著有多達8至10名男子進入房間，並直指此事屬於集體性侵。

  • 李遭康乃爾大學停學2年，英格爾斯與紐威爾則被開除；不過截至目前，李和其他6名被點名成員都尚未面臨刑事指控。

兄弟會 韓裔 性侵

上一則

俄亥俄州提早投票開跑 可能左右國會兩院控制權誰屬

延伸閱讀

康乃爾性侵案更多細節曝光 女學生被下藥、拖入壁櫥遭多次性侵

康乃爾性侵案更多細節曝光 女學生被下藥、拖入壁櫥遭多次性侵
康乃爾女學生遭輪暴後沉默 3周後見網友一句話驚覺「被當成性愛娃娃」

康乃爾女學生遭輪暴後沉默 3周後見網友一句話驚覺「被當成性愛娃娃」
康乃爾性侵案提告女子及律師頻遭威脅 被施壓撤告

康乃爾性侵案提告女子及律師頻遭威脅 被施壓撤告
康乃爾大學7人性侵案 校長打破沉默：事情不會過了就算

康乃爾大學7人性侵案 校長打破沉默：事情不會過了就算

熱門新聞

埃文凱爾因捐贈疑似記錄日軍侵華罪行的二戰相冊，而引起高度關注。(特派員黃惠玲／攝影)

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

2026-09-30 11:48
川普政府表示，10月1日起將寄發給符合資格者500元健保退款。(美聯社)

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

2026-09-30 12:55
圖為麻州楠塔基特島南岸，資料照。(美聯社)

落地前2分鐘自雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

2026-10-03 09:51
「無名珍」向康大校警報案，指控遭到多名兄弟會成員性侵，遭脅迫服用K他命(ketamine)。圖為本月1日學生發起一場關於校園性暴力的學生大會。(路透)

康乃爾女學生遭輪暴後沉默 3周後見網友一句話驚覺「被當成性愛娃娃」

2026-10-02 21:51
受邀參加白宮國宴的馬斯克。路透

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

2026-09-29 11:36
死者麥肯錫任職於紐約時報遊戲部門，遭中國籍的岳父母聯手槍擊死亡。（取自Jon McKinsey臉書）

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

2026-09-28 22:08

超人氣

更多 >
孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手
美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分
黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質
「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友
被控中共間諜的華裔女房仲 曾生活愜意小資 南加大畢業

被控中共間諜的華裔女房仲 曾生活愜意小資 南加大畢業