俄亥俄州提早投票開跑 可能左右國會兩院控制權誰屬
俄亥俄州提早投票啟動，在物價高漲、川普民調低迷下，該州一席參院與兩席眾院選情緊繃，可能影響國會兩院控制權。
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俄亥俄州提早投票啟動，在物價高漲、川普民調低迷下，該州一席參院與兩席眾院選情緊繃，可能影響國會兩院控制權。
美國俄亥俄州今天開始提早投票。無黨派網站「庫克政治報告」（The Cook Political Report）評估當地一席參院、兩席眾院席次呈「勢均力敵」拉鋸，其選舉結果可能左右國會兩院控制權誰屬。
路透報導，尤其物價持續高漲在內問題掀起的民怨沸騰正在席捲全美之際，這個中西部州今天開放選民投下神聖一票。
在野黨通常會在期中選舉中較具優勢。共和黨目前雖然同時掌控白宮和國會兩院，在川普民意支持度創下32%的新低之際，民主黨在距離11月3日選舉不到一個月的此刻聲勢看漲。
由於川普在俄亥俄州聲勢一直望風披靡，政治觀察人士密切關注該州選情，特別是在過去普遍支持民主黨的藍領階層中。
該州的17張選舉人票2016年、2020年及2024年都由川普拿下，雖然2020大選他敗給民主黨對手拜登。
外界關注先前轉投共和黨的失望民主黨選民這次是否會回歸，以及是否有大批無黨籍選民不再支持川普領導的共和黨。
當地約3.4%的通膨率令民眾怨聲載道，不僅食品價格攀升，能源和住房成本也飆漲。
川普於2月28日發動未對全國清楚交代原因的對伊朗戰爭，更讓選民憂心是否會演變成為另一場「無止境戰爭」。
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因為庫克政治報告認為當地一席參院與兩席眾院都屬勢均力敵，結果可能牽動國會兩院控制權，讓這場投票不只是州內競爭，而是全國政治版圖的重要觀察點。 主要是物價持續高漲引發民怨，以及川普民意支持度下滑。加上通膨已達約3.4%，食品、能源與住房成本上升，使部分選民對共和黨執政表現更不滿。 期中選舉通常對在野黨較有利，而共和黨雖掌控白宮與國會兩院，卻面臨川普支持度創新低、選民對通膨與戰爭疑慮升高，讓民主黨在俄亥俄州等地更有機會爭取回流選票。
精華 FAQ
因為庫克政治報告認為當地一席參院與兩席眾院都屬勢均力敵，結果可能牽動國會兩院控制權，讓這場投票不只是州內競爭，而是全國政治版圖的重要觀察點。
主要是物價持續高漲引發民怨，以及川普民意支持度下滑。加上通膨已達約3.4%，食品、能源與住房成本上升，使部分選民對共和黨執政表現更不滿。
期中選舉通常對在野黨較有利，而共和黨雖掌控白宮與國會兩院，卻面臨川普支持度創新低、選民對通膨與戰爭疑慮升高，讓民主黨在俄亥俄州等地更有機會爭取回流選票。
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