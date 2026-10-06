俄亥俄州提早投票開跑 可能左右國會兩院控制權誰屬

俄亥俄州提早投票6日展開，圖為選務人員引導選民投票流程。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 俄亥俄州提早投票啟動，在物價高漲、川普民調低迷下，該州一席參院與兩席眾院選情緊繃，可能影響國會兩院控制權。

美國俄亥俄州 今天開始提早投票 。無黨派網站「庫克政治報告」（The Cook Political Report）評估當地一席參院、兩席眾院席次呈「勢均力敵」拉鋸，其選舉結果可能左右國會兩院控制權誰屬。

路透報導，尤其物價持續高漲在內問題掀起的民怨沸騰正在席捲全美之際，這個中西部州今天開放選民投下神聖一票。

在野黨通常會在期中選舉中較具優勢。共和黨 目前雖然同時掌控白宮和國會兩院，在川普民意支持度創下32%的新低之際，民主黨在距離11月3日選舉不到一個月的此刻聲勢看漲。

由於川普在俄亥俄州聲勢一直望風披靡，政治觀察人士密切關注該州選情，特別是在過去普遍支持民主黨的藍領階層中。

該州的17張選舉人票2016年、2020年及2024年都由川普拿下，雖然2020大選他敗給民主黨對手拜登。

外界關注先前轉投共和黨的失望民主黨選民這次是否會回歸，以及是否有大批無黨籍選民不再支持川普領導的共和黨。

當地約3.4%的通膨率令民眾怨聲載道，不僅食品價格攀升，能源和住房成本也飆漲。

川普於2月28日發動未對全國清楚交代原因的對伊朗戰爭，更讓選民憂心是否會演變成為另一場「無止境戰爭」。

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