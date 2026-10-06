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價值30萬元寶可夢卡牌遭竊 保險恐無法全額理賠

記者顏伶如／即時報導
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圖為寶可夢訓練家們在「寶可夢集換式卡牌遊戲」中一較高下。示意圖（美聯社）
圖為寶可夢訓練家們在「寶可夢集換式卡牌遊戲」中一較高下。示意圖（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

加州一名玩家的30萬元寶可夢卡牌在迷你倉庫遭竊，雖可能有保險卻未必能全額理賠，凸顯高價收藏品需留意保額上限與附加保障。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)6日報導，寶可夢系列遊戲集換卡寶可夢卡牌(Pokémon Cards)價值可能比一輛汽車還貴，但一名玩家放在加州加迪納(Gardena)倉庫裡、價值30萬元的寶可夢卡牌上周失竊，就算有保險恐怕也無法獲得全額理賠。

根據國家廣播公司(NBC)洛杉磯地方電視台報導，竊賊9月28日鑿穿位於加迪納的一個迷你倉庫後牆，偷走倉庫裡價值30萬元的寶可夢卡牌、復古服飾、玩具以及首飾。警方並未公布遭竊受害者身分，竊案調查仍在進行中，到目前為止沒有嫌犯落網。

「金錢智慧」報導分析，對於擁有高價值收藏品的玩家來說，這起竊案引發的問題是，萬一收藏品遭竊能不能獲得保險理賠。

一般的屋主保險與租客保險都能保障個人財務，包括存放在迷你倉庫的物品，但保險公司對於某些昂貴物品的賠償金額，可能設有上限。

收藏品可能有另外的賠償上限規定，因此玩家即使擁有5萬元以上額度的保險，也不代表價值30萬元的寶卡夢卡牌被偷之後能獲得全額賠償。

產業組織「保險資訊研究所」(Insurance Information Institute)建議消費者應該檢查收藏品等貴重物品的賠償上限，如果覺得一般保單保障不足，可以考慮購買附加保險(additional coverage)。

報導指出，這對寶可夢卡牌來說尤其重要，因為單張卡牌價值高低可能差異極大，購入時價格相對便宜的卡牌，日後可能價值數千元，取決於稀有程度、新舊狀況以及鑑定評分。如果卡牌大幅增值，原始收據上的價格便無法反映真實價值。

如果要為收藏品加購保險，保險公司可能要求提供證明文件，說明收藏內容與價值。對於昂貴的卡牌來說，意味著玩家必須保留鑑定資訊、收據、估價證明以及當前市場價值。玩家也要為價值昂貴的卡牌拍照，並保留收據與鑑定證書的影本。如果高價卡牌的收藏數量較大，可以使用試算表或清單目錄，方便向保險公司展示收藏清單。

精華 FAQ

  • 竊案發生在加州加迪納的一個迷你倉庫，時間是9月28日。竊賊鑿穿倉庫後牆後，偷走約30萬元的寶可夢卡牌，還包括復古服飾、玩具與首飾。

  • 因為一般屋主保險或租客保險雖能保障倉庫內物品，但對收藏品與昂貴物件常設有理賠上限。若寶可夢卡牌價值高達30萬元，保額不足就可能無法全賠。

  • 專家建議檢查保單對收藏品的賠償上限，必要時加購附加保險，並保留收據、鑑定證書、估價資料與照片。收藏數量多時，也可建立清單方便理賠。

保險 加州 洛杉磯

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