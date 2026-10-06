花30元買油畫竟是大師真跡 拍賣會上以135萬成交

圖為加拿大藝術拍賣會示意圖。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 一名尋寶人在密西根州遺產拍賣會以30元買到疑似油畫，經專家證實為阿伯克龍比真跡後，在弗里曼拍賣以135萬多元售出。

CNN 5日報導，一名身分保密的「尋寶人」今年7月在密西根州 一戶人家的遺產拍賣會陰暗角落發現一幅8×11吋靜物油畫，花30元買下之後經專家鑑定是美國超現實主義大師阿伯克龍比(Gertrude Abercrombie)1951年繪製真跡，上周在弗里曼拍賣公司(Freeman's)以135萬多元成交。

弗里曼拍賣公司表示，專家鑑定證實這幅畫是將近75年來不曾公開亮相的阿伯克龍比畫作「市議員梅里安的貝殼」(Alderman Merriam's Shells)。1951年，阿伯克龍比在畫裡描繪出了10個貝殼，後來兩年曾在六場個人畫展裡亮相，當時標價在50元至150元之間，但不曾賣出。

後來阿伯克龍比把這幅畫送給住在密西根州克拉馬朱(Kalamazoo)的一名醫師，做為接受醫療服務的抵換。醫師過世之後，畫作隨著其他遺產流傳給後代子孫，直到今年7月出現在遺產拍賣會(estate sale)。

在遺產拍賣會上買下這幅畫的買家迄今身分保密，弗里曼拍賣官僅形容是一名長期以來喜歡收藏黑膠唱片與中世紀家具的「資深尋寶人」。

弗里曼拍賣公司在畫作說明中寫道，這幅畫是在通往車庫的走廊陰暗角落被發現，當天其他買家都沒注意到這幅畫；「尋寶人」看到畫作背面有「阿伯克龍比 51」(Abercrombie,'51)簽名 ，決定花30元賭一把，並且改變家庭度假行程，前往當時正在舉辦阿伯克龍比展覽的密爾瓦基藝術博物館(Milwaukee Art Museum)，在展覽圖錄的1952年新聞照片回顧裡，看到買下這幅畫與真實貝殼的合影照片。

後來尋寶人把這件畫作帶到身為這場展覽贊助單位之一的弗里曼拍賣公司。研究阿伯克龍比的權威專家、羅斯福大學藝術史學家維寧格(Susan Weininger)鑑定證實畫作是真品。

弗里曼拍賣公司最初估計這幅畫可以賣到15萬至25萬元之間，但1日拍賣時競標踴躍，創下阿伯克龍比作品拍賣價格新高。

2025年，阿伯克龍比畫作「慈悲的訊息」(Message for Mercy)在國際拍賣公司蘇富比(Sotheby's)拍賣會以102萬元賣出，成交價格是原本估計價格的三倍以上。