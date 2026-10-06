外州公民生學費比無證生多2.6萬 司法部提告德拉瓦大學

司法部提告德拉瓦大學允許符合條件的無證學生支付較低的州內學費，圖為該大學2022年班畢業生。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 司法部指德拉瓦大學讓無證學生享州內學費卻不給外州公民同等待遇，已提告並擴大對全美多州學費與州獎助政策的法律戰。

川普政府持續擴大對無證學生州內學費及州政府獎助學金政策的法律挑戰。司法部 (DOJ)10月1日對德拉瓦大學(University of Delaware)提起訴訟，指該校允許符合條件的無證學生支付較低的州內學費，外州美國公民 卻須支付高出逾2萬6000元的學費，涉嫌違反聯邦法。司法部表示，目前全美已提出26起相關訴訟，伊利諾州 也在其中，德拉瓦則是最新遭挑戰的對象。

司法部指出，德拉瓦大學州內居民每學年學費約1萬5740元，州外居民約4萬2470元，一年相差2萬6730元，州外學費約為州內的2.7倍。符合特定條件的無證學生可取得州內費率，但居住在其他州的美國公民無法享有同樣待遇。

司法部援引聯邦法8 U.S.C. §1623(a)，主張未合法居留者若因州居民身分取得高等教育優惠，美國公民也必須不受州籍限制取得相同待遇；另依8 U.S.C. §1621主張，德拉瓦大學的優惠是由校方政策而非州議會立法建立，因此同樣違反聯邦規定。

德拉瓦大學表示，已得知司法部提出的訴訟，正在仔細審閱；由於案件仍在司法程序中，暫不進一步評論。

這場爭議並不限於德拉瓦。司法部表示，目前已對全美26項涉及無證學生州內學費的州法或大學政策提出訴訟。其中德州、肯塔基州、奧克拉荷馬州、內布拉斯加州、伊州及堪薩斯州的六起案件，已取得禁止執行或宣告相關規定違法的法院命令；其他案件則仍在明尼蘇達、維吉尼亞、加州、新澤西、麻州、羅德島、馬里蘭、科羅拉多、紐約、康乃狄克、佛蒙特、亞利桑納、新墨西哥、俄勒岡、華盛頓州、夏威夷、華府、阿肯色及猶他等地進行。

伊州與本地學生關係尤其密切。司法部2025年9月起訴伊州，除挑戰無證學生享有州內學費，也挑戰其依RISE Act取得MAP等州政府獎助學金的資格。

今年7月24日，聯邦地區法院裁定現行RISE Act適用於無證學生的部分違法。伊州學生援助委員會(ISAC)因此停止向無證學生支付2026-27學年的MAP及其他州政府獎助學金，已核定但尚未支付的款項也不得發放，同時關閉該學年的Alternative Application for Illinois Financial Aid。

不過，伊州已在今年6月修改RISE Act，新版HB 5093將從2027-28學年生效，重新調整州內居民及州政府財務援助的資格。ISAC表示，7月法院裁決並未涵蓋這項新法，因此2027-28學年的Alternative Application已於10月1日重新開放，符合新版資格、無法申請聯邦學生援助的學生仍可提出州政府財務援助申請。

司法部副部長級官員伍德沃德(Stanley E. Woodward Jr.)表示，司法部將繼續挑戰給予無證學生、但未以相同條件提供給美國公民的州內學費政策。這一系列訴訟顯示，無證學生的州內學費及州政府獎助學金資格，已成為川普政府與多州政府間新的法律攻防焦點。