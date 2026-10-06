紐約州鄉村麻疹疫情增加 州長宣布全州公衛緊急狀態

紐約州州長霍楚3日出席活動。 (路透)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州因鄉村地區麻疹病例上升宣布公衛緊急狀態，以放寬接種資格；全州今年已累計108例，全美疫情也升至30多年來高點。

考量鄉村各郡的麻疹 病例持續增加，紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)5日宣布全州進入公共衛生緊急狀態。

紐約時報報導，紐約州今年以來累計確診108例，創2019年來新高，其中多數集中在五指湖(Finger Lakes)地區。

塞尼卡郡(Seneca)、斯圖本郡(Steuben)，以及奧齊戈郡(Otsego)這三郡病例約占全州一半，前兩郡屬於五指湖(Finger Lakes)地區，而奧齊戈郡已出現20例，為全州最多。

紐約市今年僅通報七例，目前未傳出麻疹相關死亡病例。

霍楚表示，緊急狀態將放寬疫苗施打資格，讓助產士、藥師及其他醫療人員更容易為民眾接種；她強調，既然有疫苗可以預防，就不該有人因為感染麻疹而重症或死亡。

美國今年麻疹疫情 大幅反彈，截至5日全國已通報3887例，創下30多年來最高紀錄。

南卡羅來納州、猶他州及賓州疫情尤其嚴重，其中賓州病例超過1000例，且有五人死亡。

疫苗接種率下降被視為疫情復熾的主因，部分接種率低的阿米許人(Amish)聚落成為病毒重點傳播區。

麻疹是高度傳染性疾病，病患咳嗽或打噴嚏即可傳播，病毒可在室內空氣中懸浮長達2小時，嚴重時可能引發肺炎、腦炎甚至失明，未達接種年齡的嬰兒尤其脆弱。