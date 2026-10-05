前牧師為情婦殺妻 遭判無期徒刑定讞 落淚仍堅稱無辜

曾參加選秀節目的俄亥俄州前音樂牧師弗林(左)，因謀殺妻子，5日被判處無期徒刑且不得假釋。 (美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 曾參加《美國偶像》的前牧師弗林，因在婚外情期間槍殺妻子遭判無期徒刑且不得假釋，法官並指其利用信仰操控他人且毫無悔意。

曾短暫參加「美國偶像」(American Idol)選秀節目的俄亥俄州 前音樂牧師，在婚外情期間謀殺妻子，陪審團上周認定他謀殺等罪名成立，5日判處無期徒刑且不得假釋。

美聯社報導，40歲的弗林(Caleb Flynn)今年2月16日在俄亥俄州邁阿密郡蒂普市(Tipp City)的住家內，槍殺37歲的妻子艾希莉．弗林(Ashley Flynn)。

陪審團裁定，弗林被控的謀殺、襲擊重罪及篡改證據等多項罪名成立。

法官宣判時指出，弗林利用基督教信仰操控他人且毫無悔意，他的行為充滿「多層欺騙、操縱且殘酷」。

宣判前，弗林淚流滿面，首先向兩名幼女道歉。

案發時，兩個女兒都在家；他形容，女兒的出生是「此生最大喜悅」，願意為自己的言行與決定負責，卻堅稱無辜。

檢方指控，弗林佯裝家中遭竊賊闖入，謊稱妻子遭闖空門的歹徒殺害。

警方在案發當天凌晨2時31分接獲報案，稱有人入室行竊並開槍，警員抵達後發現艾希莉頭部中兩槍，傷重不治。

弗林2013年參加「美國偶像」第12季節目時，曾說是妻子鼓勵他追逐夢想，但他未能晉級好萊塢階段的正式比賽，節目製作單位當時稱他為「音樂牧師」。

審判期間，弗林沒有為自己作證，辯方也未傳喚任何證人。

檢方結辯時表示，弗林想結束這段婚姻，才會在家中開槍殺妻。

案發前一晚，他曾傳訊息給情婦阿萊亞．博特納(Alleigha Botner)，寫道「我選擇你，我自由了，明天行動」。

博特納出庭作證時說明，她2022年、20歲時在弗林任職的教會擔任實習生期間，曾與弗林維持一年多的婚外情；博特納告訴陪審團，弗林曾說自己憎恨妻子，也想過要殺了她。

辯方律師指出，檢方並未在案發現場找到兇槍，調查人員也沒有證據指弗林當天開過槍。

但檢方表示，現場留有弗林的指紋與DNA，他的電子裝置也顯示他案發時在屋內走動，與他宣稱當時在睡覺的說法不符。

艾希莉的家人在法庭上支持重判，但稱已原諒弗林，因為他們不希望她留給世人的是仇恨。

艾希莉的手足凱拉．凱特(Kayla Keyt)說，弗林的行為使整個教會社群深受創傷，不少孩子甚至會跑進父母的臥室，確認父親沒有殺害母親。

弗林的女兒艾娃(Ava)寫了一份聲明，由家人代為宣讀；聲明寫道：「媽咪是完美的人、絕對完美的人，她到底做了什麼，讓你這麼恨她？」

弗林聽著聽著情緒崩潰，哭得不能自已，辯護席上的衛生紙愈堆愈多。

另一名女兒艾莉莎(Alyssa)則透過聲明表示，她不會去探監。