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大學文憑不香了？僅31%美國人認為大學對成功很重要

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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只有31%的美國人認為，高中畢業後接受大學或其他高等教育，對一個人取得成功「非常...
只有31%的美國人認為，高中畢業後接受大學或其他高等教育，對一個人取得成功「非常重要」。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

最新蓋洛普調查顯示，美國人對大學重要性的認同降至歷史低點，但多數家長仍希望孩子高中後繼續升學。

據紐約郵報報導，大學教育如今似乎拿了張大大的「不及格」成績單。

蓋洛普（Gallup）最新調查顯示，只有31%的美國人認為，高中畢業後接受大學或其他高等教育，對一個人取得成功「非常重要」。這是蓋洛普自1978年開始調查以來的最低比率。

相比之下，2013年曾有高達70%的美國人認為，大學教育對成功「非常重要」。如今這項比率已大幅腰斬。

另有39%的受訪者認為，高中畢業後接受高等教育對成功「相當重要」。

對大學重要性的看法下滑，並不只出現在特定政治陣營。

與2019年的調查結果相比，民主黨共和黨及無黨派人士認為大學教育「非常重要」的比率都明顯下降。

目前約40%的民主黨人士認為大學教育非常重要，共和黨人士則僅約22%，無黨派人士約34%。

蓋洛普於8月3日至24日透過電話訪問1200名成年人，調查誤差範圍為正負4個百分點。

美國人對大學價值的看法轉變，也與高昂的教育成本有關。

今年6月，Lumina Foundation與蓋洛普合作進行的另一項調查發現，只有12%的美國人認為，四年制大學學位對一般家庭而言負擔得起。

盡管如此，家長對子女接受高等教育的期待仍然存在。調查顯示，59%的家長希望孩子高中畢業後，直接進入兩年制或四年制大學就讀。

這也顯示，美國人對大學教育的態度正變得更加矛盾：一方面，越來越少人認為大學是通往成功不可或缺的途徑；另一方面，多數家長仍希望子女高中畢業後繼續升學。

精華 FAQ

  • 調查顯示，只有31%的美國人認為高中畢業後接受大學或其他高等教育，對取得成功非常重要，這也是蓋洛普自1978年開始追蹤以來的最低比例。

  • 文章指出，除了觀念改變外，高昂的教育成本也是原因之一。今年6月另一項調查顯示，僅12%的美國人認為四年制大學學位對一般家庭負擔得起。

  • 儘管越來越少人認為大學是成功必經之路，調查仍顯示59%的家長希望孩子高中畢業後直接進入兩年制或四年制大學，反映態度相當矛盾。

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