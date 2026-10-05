康乃爾性侵案兄弟會現場首曝光 牆上海報迷幻、垃圾遍地
最新影片曝光康乃爾Chi Phi兄弟會宿舍凌亂內部與奢華豪宅空間，案件涉20歲女學生指控遭7名成員下藥並性侵，調查仍持續進行。
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最新影片曝光康乃爾Chi Phi兄弟會宿舍凌亂內部與奢華豪宅空間，案件涉20歲女學生指控遭7名成員下藥並性侵，調查仍持續進行。
據紐約郵報報導，最新曝光的影片揭開康乃爾「7人案」兄弟會宿舍內部景象。這間被稱為「校友房（Alumni Room）」的臥室，正是20歲女學生指控遭到多人性侵的地點。
ABC新聞取得的畫面顯示，房內一張金屬床架上沒有床墊，旁邊則擺著一張鋪有床墊和白色床包的平台床。床上散落著空衣架、零食袋等雜物，地板及房間各處還可見食物盤、紅色塑膠杯和其他垃圾，整體環境相當凌亂。
牆上則掛著挪威畫家孟克（Edvard Munch）的作品「吶喊」（The Scream）及達文西（Leonardo da Vinci）的「蒙娜麗莎」等作品的迷幻風格海報。
▲ 影片來源：Facebook＠ABC7（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
這名20歲女學生以「Jane Doe」為化名提起訴訟，指控康乃爾大學 Chi Phi 7名成員以氯胺酮及酒精讓她失去意識，之後對她實施長達數小時的多人性侵。
據報導，這段影片是在康乃爾大學因7名兄弟會成員涉嫌對女學生下藥並進行長時間性侵，而暫停Chi Phi兄弟會活動數周後拍攝。
影片同時曝光這棟位於紐約州伊薩卡、採都鐸式風格設計的豪宅其他區域。
屋內牆面以深色木板裝潢，擺放著多張皮革沙發及扶手椅，入口大廳上方的陽台還可看到一座疑似DJ台。
豪宅寬敞的門廳鋪著東亞風格地毯，旁邊設有大型壁爐，窗戶則掛著深紅色窗簾。
目前相關案件仍在調查中。
影片首度顯示康乃爾Chi Phi兄弟會宿舍內部，房間雜物遍地、床鋪凌亂，牆上還掛有迷幻風格海報，整體環境相當混亂，也引發外界關注。 該名20歲女學生以Jane Doe化名提告，指稱Chi Phi 7名成員先以氯胺酮與酒精讓她失去意識，之後對她進行長達數小時的多人性侵。 除了案發房間外，影片也拍到豪宅其他區域，包含深色木板牆面、皮革沙發、寬敞門廳、東亞風格地毯、壁爐與疑似DJ台，呈現出豪宅與宿舍落差。
精華 FAQ
影片首度顯示康乃爾Chi Phi兄弟會宿舍內部，房間雜物遍地、床鋪凌亂，牆上還掛有迷幻風格海報，整體環境相當混亂，也引發外界關注。
該名20歲女學生以Jane Doe化名提告，指稱Chi Phi 7名成員先以氯胺酮與酒精讓她失去意識，之後對她進行長達數小時的多人性侵。
除了案發房間外，影片也拍到豪宅其他區域，包含深色木板牆面、皮革沙發、寬敞門廳、東亞風格地毯、壁爐與疑似DJ台，呈現出豪宅與宿舍落差。
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