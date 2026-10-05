康乃爾性侵案兄弟會現場首曝光 牆上海報迷幻、垃圾遍地

圖為康乃爾Chi Phi兄弟會宿舍。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 最新影片曝光康乃爾Chi Phi兄弟會宿舍凌亂內部與奢華豪宅空間，案件涉20歲女學生指控遭7名成員下藥並性侵，調查仍持續進行。

據紐約郵報報導，最新曝光的影片揭開康乃爾「7人案」兄弟會 宿舍內部景象。這間被稱為「校友房（Alumni Room）」的臥室，正是20歲女學生指控遭到多人性侵 的地點。

ABC新聞取得的畫面顯示，房內一張金屬床架上沒有床墊，旁邊則擺著一張鋪有床墊和白色床包的平台床。床上散落著空衣架、零食袋等雜物，地板及房間各處還可見食物盤、紅色塑膠杯和其他垃圾，整體環境相當凌亂。

牆上則掛著挪威 畫家孟克（Edvard Munch）的作品「吶喊」（The Scream）及達文西（Leonardo da Vinci）的「蒙娜麗莎」等作品的迷幻風格海報。

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這名20歲女學生以「Jane Doe」為化名提起訴訟，指控康乃爾大學 Chi Phi 7名成員以氯胺酮及酒精讓她失去意識，之後對她實施長達數小時的多人性侵。

據報導，這段影片是在康乃爾大學因7名兄弟會成員涉嫌對女學生下藥並進行長時間性侵，而暫停Chi Phi兄弟會活動數周後拍攝。

影片同時曝光這棟位於紐約州伊薩卡、採都鐸式風格設計的豪宅其他區域。

屋內牆面以深色木板裝潢，擺放著多張皮革沙發及扶手椅，入口大廳上方的陽台還可看到一座疑似DJ台。

豪宅寬敞的門廳鋪著東亞風格地毯，旁邊設有大型壁爐，窗戶則掛著深紅色窗簾。

目前相關案件仍在調查中。