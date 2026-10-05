佛州校車車禍2死逾40傷 10年級女生身亡…數十年來最慘
佛羅里達州一輛載送高中生的校車清晨遭逆向車輛擦撞後翻覆，釀成1名10年級女生死亡、超過40人受傷，當局稱是數十年來最嚴重的校車悲劇之一。
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佛羅里達州一輛載送高中生的校車清晨遭逆向車輛擦撞後翻覆，釀成1名10年級女生死亡、超過40人受傷，當局稱是數十年來最嚴重的校車悲劇之一。
據紐約郵報報導，佛羅里達州周一上午發生一起嚴重校車車禍，一名正準備前往學校上課的10年級女學生不幸身亡，另有超過40人受傷，其中5人被送往醫院，至少1人傷勢危重。
波爾克郡（Polk County）警長格雷迪·賈德（Grady Judd）表示，事故發生於清晨約6時15分，當時校車正載著學生前往冬季天堂高中（Winter Haven High School）。一輛雪佛蘭轎車逆向行駛，越過道路中央線後擦撞校車後方，導致校車失控，隨後撞上一輛迎面而來的吉普車。
事故現場畫面令人怵目驚心，黃色校車翻覆、四輪朝天，車身嚴重變形，另一輛涉事車輛也幾乎完全毀損。
賈德在記者會上表示，「這是一場非常可怕的車禍。」
他說，「我們失去了一名漂亮的10年級女孩，她當時就在校車上。」
據警長表示，事發時校車上共有39人，包括37名準備前往冬季天堂高中的高中生、校車司機，以及司機9歲的女兒。
這起事故共造成2人死亡、超過40人受傷。吉普車駕駛為另一名罹難者。
賈德表示，緊急救援人員接獲「5至7起創傷警報」，傷者分別搭乘直升機、救護車及私人車輛送往醫院。此外，事故還涉及第4輛車。
賈德表示，「我成年後一直從事這份工作，就我記憶所及，這是我們數十年來遇過最慘烈的校車悲劇。」
他指出，校車本身並未起火，但與校車正面相撞的吉普車隨後起火燃燒。
賈德說，「如果一定要從這場悲劇中找出一絲慰藉，那就是死亡人數沒有更多。但只要有一人死亡，就已經太多人了；而失去一名漂亮的高中女生，更是令人心碎。」
事故發生後，超過100名第一線救援人員趕抵現場。波爾克郡公立學校學區總監海德（Brent Heid）在記者會上表示，大批救援人員投入現場處置與傷患救援工作。
警長表示，目前調查仍處於初步階段，當局預計周二公布更多資訊。
事故共造成2人死亡、超過40人受傷；罹難者包括校車上的1名10年級女生，以及另一輛涉事吉普車的駕駛，另有5人被送醫，至少1人傷勢危重。 警方表示，一輛雪佛蘭轎車逆向越過中央線後，先擦撞校車後方，導致校車失控，接著又撞上迎面而來的吉普車，最終釀成校車翻覆。 波爾克郡警長賈德表示，這是他記憶中數十年來最慘烈的校車悲劇；事故後超過100名第一線救援人員到場，並動員直升機、救護車與私人車輛轉送傷者。
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事故共造成2人死亡、超過40人受傷；罹難者包括校車上的1名10年級女生，以及另一輛涉事吉普車的駕駛，另有5人被送醫，至少1人傷勢危重。
警方表示，一輛雪佛蘭轎車逆向越過中央線後，先擦撞校車後方，導致校車失控，接著又撞上迎面而來的吉普車，最終釀成校車翻覆。
波爾克郡警長賈德表示，這是他記憶中數十年來最慘烈的校車悲劇；事故後超過100名第一線救援人員到場，並動員直升機、救護車與私人車輛轉送傷者。
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