佛州校車車禍2死逾40傷 10年級女生身亡…數十年來最慘

佛羅里達州周一上午發生一起嚴重校車車禍造成2人死亡、超過40人受傷。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 佛羅里達州一輛載送高中生的校車清晨遭逆向車輛擦撞後翻覆，釀成1名10年級女生死亡、超過40人受傷，當局稱是數十年來最嚴重的校車悲劇之一。

據紐約郵報報導，佛羅里達州 周一上午發生一起嚴重校車車禍，一名正準備前往學校上課的10年級女學生不幸身亡，另有超過40人受傷，其中5人被送往醫院，至少1人傷勢危重。

波爾克郡（Polk County）警長格雷迪·賈德（Grady Judd）表示，事故發生於清晨約6時15分，當時校車正載著學生前往冬季天堂高中（Winter Haven High School）。一輛雪佛蘭轎車逆向行駛，越過道路中央線後擦撞校車後方，導致校車失控，隨後撞上一輛迎面而來的吉普車。

事故現場畫面令人怵目驚心，黃色校車翻覆、四輪朝天，車身嚴重變形，另一輛涉事車輛也幾乎完全毀損。

賈德在記者會上表示，「這是一場非常可怕的車禍。」

他說，「我們失去了一名漂亮的10年級女孩，她當時就在校車上。」

據警長表示，事發時校車上共有39人，包括37名準備前往冬季天堂高中的高中生、校車司機，以及司機9歲的女兒。

這起事故共造成2人死亡、超過40人受傷。吉普車駕駛為另一名罹難者。

賈德表示，緊急救援人員接獲「5至7起創傷警報」，傷者分別搭乘直升機、救護車及私人車輛送往醫院。此外，事故還涉及第4輛車。

賈德表示，「我成年後一直從事這份工作，就我記憶所及，這是我們數十年來遇過最慘烈的校車悲劇。」

他指出，校車本身並未起火，但與校車正面相撞的吉普車隨後起火燃燒。

賈德說，「如果一定要從這場悲劇中找出一絲慰藉，那就是死亡人數沒有更多。但只要有一人死亡，就已經太多人了；而失去一名漂亮的高中女生，更是令人心碎。」

事故發生後，超過100名第一線救援人員趕抵現場。波爾克郡公立學校學區總監海德（Brent Heid）在記者會上表示，大批救援人員投入現場處置與傷患救援工作。

警長表示，目前調查仍處於初步階段，當局預計周二公布更多資訊。