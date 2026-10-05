我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡天鳳碎屍案蔡母：女兒17歲拍拖 鄺全家都花她的錢

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

佛州校車車禍2死逾40傷 10年級女生身亡…數十年來最慘

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
佛羅里達州周一上午發生一起嚴重校車車禍造成2人死亡、超過40人受傷。（美聯社）
佛羅里達州周一上午發生一起嚴重校車車禍造成2人死亡、超過40人受傷。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

佛羅里達州一輛載送高中生的校車清晨遭逆向車輛擦撞後翻覆，釀成1名10年級女生死亡、超過40人受傷，當局稱是數十年來最嚴重的校車悲劇之一。

據紐約郵報報導，佛羅里達州周一上午發生一起嚴重校車車禍，一名正準備前往學校上課的10年級女學生不幸身亡，另有超過40人受傷，其中5人被送往醫院，至少1人傷勢危重。

波爾克郡（Polk County）警長格雷迪·賈德（Grady Judd）表示，事故發生於清晨約6時15分，當時校車正載著學生前往冬季天堂高中（Winter Haven High School）。一輛雪佛蘭轎車逆向行駛，越過道路中央線後擦撞校車後方，導致校車失控，隨後撞上一輛迎面而來的吉普車。

事故現場畫面令人怵目驚心，黃色校車翻覆、四輪朝天，車身嚴重變形，另一輛涉事車輛也幾乎完全毀損。

賈德在記者會上表示，「這是一場非常可怕的車禍。」

他說，「我們失去了一名漂亮的10年級女孩，她當時就在校車上。」

據警長表示，事發時校車上共有39人，包括37名準備前往冬季天堂高中的高中生、校車司機，以及司機9歲的女兒。

這起事故共造成2人死亡、超過40人受傷。吉普車駕駛為另一名罹難者。

賈德表示，緊急救援人員接獲「5至7起創傷警報」，傷者分別搭乘直升機、救護車及私人車輛送往醫院。此外，事故還涉及第4輛車。

賈德表示，「我成年後一直從事這份工作，就我記憶所及，這是我們數十年來遇過最慘烈的校車悲劇。」

他指出，校車本身並未起火，但與校車正面相撞的吉普車隨後起火燃燒。

賈德說，「如果一定要從這場悲劇中找出一絲慰藉，那就是死亡人數沒有更多。但只要有一人死亡，就已經太多人了；而失去一名漂亮的高中女生，更是令人心碎。」

事故發生後，超過100名第一線救援人員趕抵現場。波爾克郡公立學校學區總監海德（Brent Heid）在記者會上表示，大批救援人員投入現場處置與傷患救援工作。

警長表示，目前調查仍處於初步階段，當局預計周二公布更多資訊。

精華 FAQ

  • 事故共造成2人死亡、超過40人受傷；罹難者包括校車上的1名10年級女生，以及另一輛涉事吉普車的駕駛，另有5人被送醫，至少1人傷勢危重。

  • 警方表示，一輛雪佛蘭轎車逆向越過中央線後，先擦撞校車後方，導致校車失控，接著又撞上迎面而來的吉普車，最終釀成校車翻覆。

  • 波爾克郡警長賈德表示，這是他記憶中數十年來最慘烈的校車悲劇；事故後超過100名第一線救援人員到場，並動員直升機、救護車與私人車輛轉送傷者。

佛羅里達州 佛州

上一則

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

延伸閱讀

布碌崙嚴重車禍1死2傷 肇事者逃逸時帶走車牌

布碌崙嚴重車禍1死2傷 肇事者逃逸時帶走車牌
新北幼兒園娃車陷大火 老師及10幼童急逃生

新北幼兒園娃車陷大火 老師及10幼童急逃生
剛拿到澳洲永居權…中國夫妻在這一條高危公路車禍雙亡

剛拿到澳洲永居權…中國夫妻在這一條高危公路車禍雙亡
紐約布碌崙嚴重車禍 遭撞華婦傷勢嚴重仍昏迷

紐約布碌崙嚴重車禍 遭撞華婦傷勢嚴重仍昏迷

熱門新聞

死者麥肯錫任職於紐約時報遊戲部門，遭中國籍的岳父母聯手槍擊死亡。（取自Jon McKinsey臉書）

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

2026-09-28 22:08
埃文凱爾因捐贈疑似記錄日軍侵華罪行的二戰相冊，而引起高度關注。(特派員黃惠玲／攝影)

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

2026-09-30 11:48
（取自Facebook@Jon McKinsey）

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

2026-09-28 13:39
川普政府表示，10月1日起將寄發給符合資格者500元健保退款。(美聯社)

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

2026-09-30 12:55
圖為麻州楠塔基特島南岸，資料照。(美聯社)

落地前2分鐘自雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

2026-10-03 09:51
受邀參加白宮國宴的馬斯克。路透

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

2026-09-29 11:36

超人氣

更多 >
華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕
孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出
華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」
婉拒老同事聚會 55歲退休女「只做3件事」：不再把時間都留給別人

婉拒老同事聚會 55歲退休女「只做3件事」：不再把時間都留給別人
逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕

逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕