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前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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前白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。（路透）
前白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

前白宮發言人李維特將在11月1日加入福斯新聞，擔任電視特約撰稿人，並以白宮與川普競選經歷提供政治評論。

據紐約郵報報導，前白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）將加入福斯新聞（Fox News）擔任電視特約撰稿人，該電視網周一宣布這項消息。

29歲的李維特曾擔任川普總統的首席發言人，今年8月卸下白宮發言人一職，預計11月1日正式加入福斯新聞。

根據紐約郵報取得的新聞稿，李維特未來將參與福斯新聞的新聞及評論節目。

紐約時報報導，李維特在生下第二個孩子後離開華盛頓，目前與家人居住在新罕布夏州

李維特此前曾表示，希望能有更多時間陪伴孩子，同時仍會繼續公開支持川普及共和黨

李維特將成為第二名前白宮發言人轉戰福斯新聞的人，前一位是麥肯內尼（Kayleigh McEnany）。

福斯新聞媒體執行長史考特（Suzanne Scott）告訴紐約時報，李維特曾在白宮及川普競選團隊任職，這些經歷讓她能以獨特角度看待當前的政治局勢。

李維特表示，「我很感謝有機會繼續在福斯新聞頻道亮相，正式成為福斯新聞媒體這支非凡團隊的一員。」

她說，「我期待把自己擔任白宮發言人期間累積的獨特觀點，以及任內一貫的活力與坦率，帶給福斯新聞旗下各平台數以百萬計的觀眾。」

精華 FAQ

  • 根據報導，李維特預計在11月1日正式加入福斯新聞，職務是電視特約撰稿人。她將出現在該台的新聞與評論節目中，延續對政治議題的公開發聲。

  • 她在生下第二個孩子後離開華盛頓，目前與家人居住在新罕布夏州。李維特先前表示，希望有更多時間陪伴孩子，但仍會持續公開支持川普與共和黨。

  • 福斯新聞媒體執行長認為，李維特曾任白宮發言人，也在川普競選團隊工作，讓她能以獨特角度解讀政治局勢。她也表示，期待把自己的觀點帶給福斯觀眾。

白宮 共和黨 新罕布夏州

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