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芝加哥全美最塞 駕駛年困車陣達112小時 損失2063元

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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最新數據顯示，芝加哥是全美2025年駕駛因塞車損失時間與經濟成本最多的城市。(特...
最新數據顯示，芝加哥是全美2025年駕駛因塞車損失時間與經濟成本最多的城市。(特派員黃惠玲／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

INRIX最新報告顯示，芝加哥2025年躍居全美最壅塞城市，駕駛平均年損失112小時、2063元，壅塞成本遠高於紐約與波特蘭。

塞車不只是每天上下班多花幾分鐘，累積一年更可能造成數千元的時間成本。最新交通研究顯示，芝加哥2025年成為全美交通最壅塞的都會區，駕駛平均一年因塞車損失112小時，折算經濟損失高達2063元，也是全國唯一損失超過2000元的城市而拿下全美冠軍。

根據交通數據分析公司INRIX發布的「2025全球交通計分卡」(2025 INRIX Global Traffic Scorecard)，芝加哥去年交通延誤時間較2024年增加約10%，超越紐約，躍居全美最壅塞城市。

相較之下，波特蘭(Portland)駕駛因塞車造成的年度時間成本約755元，比芝加哥少1308元，也就是芝加哥駕駛因塞車付出的時間代價約為波特蘭的2.7倍。

INRIX統計，芝加哥駕駛2025年平均因交通壅塞損失112小時，在全美主要城市中最高。紐約以102小時排名其後，費城101小時、洛杉磯87小時，波士頓則為83小時。

INRIX以每小時18.42元計算駕駛因塞車浪費時間所造成的經濟價值，因此芝加哥112小時相當於每名駕駛一年損失約2063元。

其他主要城市的年度塞車成本分別為紐約1879元、費城1860元、洛杉磯1602元及波士頓1529元。

不過，所謂2063元並不是駕駛實際繳交的費用，而是將困在車陣中的時間換算成經濟價值，包括原本可用於工作、陪伴家人、休息或從事其他活動的時間。

INRIX此次分析全球36國、超過900個城市的交通狀況。在納入研究的290個美國城市中，有254個城市的交通壅塞程度增加，顯示隨著通勤及經濟活動持續，城市道路面臨更大交通壓力。

2025年全美一般駕駛平均因塞車損失49小時，比2024年增加六小時；全美因交通壅塞造成的時間成本至少達858億元，而且這項數字還沒有計入貨運卡車以及尖峰時段以外的部分壅塞成本。

值得注意的是，紐約2025年的壅塞程度大致維持不變。INRIX指出，紐約實施的「壅塞收費」(congestion pricing)可能是影響因素之一。洛杉磯的交通延誤則略有下降。

INRIX數據顯示，芝加哥不僅是2025年全美駕駛塞在車陣中時間最長的都會區，其駕駛承擔的時間經濟成本也居全美前列。對每天往返市區與郊區的通勤族而言，交通壅塞所消耗的已不只是時間，也是一筆可以量化的經濟損失。

精華 FAQ

  • INRIX統計顯示，芝加哥去年交通延誤較2024年增加約10%，駕駛平均一年因塞車損失112小時，超越紐約，因而成為全美交通最壅塞的都會區。

  • INRIX以每小時18.42元計算駕駛被困車陣的時間價值，芝加哥駕駛一年損失112小時，換算後約為2063元，代表的是時間經濟成本而非實際繳費。

  • 紐約年損失102小時、1879元，費城101小時、1860元，洛杉磯87小時、1602元，波士頓83小時、1529元；波特蘭則約755元，明顯低於芝加哥。

芝加哥 波士頓 洛杉磯

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