美學者獲諾貝爾醫學獎 自稱「夜貓子」獲獎後沒睡飽

2026年諾貝爾醫學獎得主之一的美國學者塞羅斯（Karl Deisseroth）。路透

AI摘要 文章摘要整理： 2026年諾貝爾醫學獎頒給塞羅斯、赫格曼與納格爾，表彰他們在光遺傳學的突破；其中塞羅斯獲獎時仍忙於熬夜工作，還得替孩子準備午餐。

2026年諾貝爾 醫學獎今天頒給美國學者塞羅斯及德國 科學家赫格曼和納格爾，以表彰他們在光遺傳學領域的發現，其中自稱「夜貓子」的塞羅斯獲獎後根本沒睡飽，還得替孩子準備學校午餐。

塞羅斯（Karl Deisseroth）現年54歲，在美國霍華休斯醫學中心（Howard Hughes Medical Institute）暨史丹佛大學（Stanford University）任職。

自稱是「夜貓子」的塞羅斯表示，他當時在北加州 家中熬夜處理學術文章，並寄電子郵件給學生。他才剛躺下，就接到諾貝爾獎評審會的電話。

在諾貝爾獎宣布結果1小時後，他接受美聯社電話訪問時指出，他「根本沒真正睡著」。

塞羅斯提及，他待辦事項中的下一項是替孩子準備學校午餐，當時孩子們仍睡得正熟。

他還說：「接下來幾個小時，我唯一的責任就是確保幫他們做好三明治。」

塞羅斯1971年出生於波士頓，從小就對科學和文學感興趣。他原本立志從事神經外科，但在接觸到受苦的病人後轉攻精神醫學，開始思考為何憂鬱症會奪走人的喜悅，以及自閉症成因。

赫格曼（Peter Hegemann）今年71歲，為德國柏林洪堡大學（Humboldt University of Berlin）學者。他出身醫師世家，從小就對科學與探索深感興趣。

他熱愛天文學，也喜愛哥倫布（Christopher Columbus）、南森（Fridtjof Nansen）及阿蒙森（Roald Amundsen）等探險家。

赫格曼在2020年獲得素有「亞洲諾貝爾獎」之稱的邵逸夫獎（Shaw Prize）殊榮後曾表示，科學研究就像是在未知領域繪製地圖。

現年73歲的納格爾（Georg Nagel）則是德國烏茲堡大學（University of Würzburg）教授。他出生於德國南部，5歲時罹患重病，之後許多個暑假都得接受手術。

納格爾也在2020年榮獲邵逸夫獎，他在獲獎後指出，自己從小就喜歡數學、物理和生物，人生中還當過教師、開過咖啡館，閒暇時則玩滑翔傘。

諾貝爾醫學獎委員會秘書普爾曼（Thomas Perlmann）表示，3名得主得知獲獎消息時，都「感到驚訝和欣喜」。

普爾曼指出，這3人說了同樣的話，都認為能一起獲獎實在太美好了，他們稱彼此是朋友，並認為能共同獲獎是莫大榮幸。