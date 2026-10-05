美前眾議長哈斯特逝世 因性侵醜聞政治生涯蒙羞

前聯邦眾議院議長哈斯特已逝世，享壽84歲。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 前美國眾院議長哈斯特以84歲辭世，他曾是共和黨最資深議長，卻因隱瞞性侵男學生與違反銀行規定遭定罪，最終身敗名裂。

美國官員今天表示，前聯邦眾議院議長哈斯特已逝世，享壽84歲。他生前曾承認性侵 自己教導的青少年，政治生涯以身敗名裂告終。

法新社報導，伊利諾州 肯德爾郡驗屍官辦公室（The Kendall County Coroner's Office）指出，哈斯特（Dennis Hastert）3日晚間在家中接受安寧療護期間離世。

哈斯特曾在1999年至2007年擔任眾院 議長8年，是歷來任期最長的共和黨籍議長，曾是華府最有權力的政治人物之一。這個職位使他在總統繼任順序中排名第二。

但他離開國會多年後，一項針對可疑銀行提款的聯邦調查發現，有款項意在掩蓋他擔任高中摔角教練期間的性侵行為，使其聲譽一落千丈。

哈斯特於2015年認罪，承認刻意拆分現金提款，以逃避銀行申報規定，相關款項涉及他與一名受害者達成的350萬美元協議。

隔年宣判時，哈斯特首度承認，他在1960年代至1980年代初於伊利諾州約克維爾高中（Yorkville High School）任教並擔任摔角教練期間，曾性侵男學生。

哈斯特當時在法庭上表示：「他們對我抱有信任，而我利用了他們。」

檢方當時詳述至少5名男孩遭受性侵的情況，其中有人年僅14歲。

由於性犯罪的追訴時效已過，哈斯特未能因相關性犯罪遭到起訴，最後因違反銀行法規，被判處15個月聯邦監禁。