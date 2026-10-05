昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

美國邊境巡邏隊在亞利桑納州道格拉斯(Douglas)的美墨邊境沿線執勤警戒。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 中國走線客李強回顧赴美經歷，指出美國邊境執法與遣返政策收緊後，過去象徵獲救的「走線」路徑已大變，甚至幾近失效。

「那是我一輩子看到過最美麗的三個英文字。」2024年10月，中國走線 客李強 (化名)歷經七個多月、輾轉多國，終於翻越美墨邊境時，看到前來抓捕他的越野車上印著「USA」，當時的他如釋重負。

相隔近兩年，本報再訪李強，他腳上的電子腳銬未如預期解開；而當年那條讓他歷盡艱辛也要闖進美國的「走線」之路，現在也已截然不同。

「以前看到美國警察就覺得得救了，現在看到就怕被抓走。」李強說，過去走線客跨過美墨邊境後，巴不得趕快遇到美國執法人員，接受登記後進入後續移民 程序；而曾經讓他覺得「得救」的邊境執法人員，如今在新一批走線客眼中代表的可能已是拘留與遣返。重談走線的李強說，「基本上這條路已死。」

官方數據也呈現巨大轉折。美國海關及邊境保護局(CBP)資料顯示，2024年5月仍有超過6.2萬名非法越境者經邊境巡邏隊(Border Patrol)處理後獲釋進入美國；2025年5月，西南邊境非法越境攔截人數降至8725人，CBP並稱當月沒有任何遭Border Patrol拘捕的非法越境者獲釋進入美國等待移民程序。

低流量延續至今年。2026年8月，Border Patrol在美墨西南邊境入境口岸之間查獲約8900次非法越境，雖較去年同期增加約40%，仍處於數十年來低位。丕優研究中心分析CBP資料也指出，自2025年2月以來，西南邊境每月非法越境攔截數持續低於1萬人，為CBP逾25年可取得月度資料以來最低水準之一。

近兩年過去 電子腳銬仍未摘

2024年走線到美國的李強因中國工廠裁員失業，支付24萬元人民幣給蛇頭赴美。他從申請日本簽證開始，先後輾轉香港、倫敦、秘魯、巴西、杜拜、巴拿馬，再穿越哥斯大黎加、尼加拉瓜、洪都拉斯、瓜地馬拉及墨西哥，最後於2024年10月11日越過美墨邊境。

筋疲力盡的他看到美國執法人員後，被帶往聖地牙哥完成移民登記，戴上電子腳銬後獲釋，隨即前往芝加哥。

美國移民暨海關執法局(ICE)的「替代拘留方案」(Alternatives to Detention，ATD)使用包括手機應用程式、GPS腳環等不同電子監控方式，ICE可依個案調整監控方式及強度。

李強當時被告知，最快要等到隔年有機會解除腳銬，沒想到近兩年過去，他也定期報到過數次，腳銬至今仍未摘除。而與他同期入境的一些走線客，當初原僅需透過手機程式接受定位及報到，近期在前往移民單位例行報到後，也陸續被改為配戴GPS電子腳銬。

走線赴美路受阻 有人轉留墨西哥

美國邊境政策收緊，也改變了仍在墨西哥等待北上的移民處境。

李強表示，據他與走線圈的聯繫，一些原本準備赴美的中國人因闖關難度提高而繼續滯留墨西哥，有人乾脆在當地生活，甚至開起中餐館。

走線的收費方式也發生變化。「以前走線到美國是一條龍作業，一口價搞定，現在從中國到墨西哥一個價錢，從墨西哥到美國再另外收約6000美元。」李強說，據他了解，近幾個月有人付了這筆錢，最後仍未能進入美國，「等於6000元白花了。」

目前美墨官方沒有公布因赴美受阻而滯留墨西哥的中國移民人數，但整體移民流向的改變已有數據可循。路透今年9月報導，美國加強邊境及移民執法後，墨西哥北部部分過去聚集大批等待赴美移民的收容所大量空置。以華雷斯城(Ciudad Juárez)為例，收容所入住率僅約15%，收容所網絡已縮減近一半至18個。當地官員表示，一些原本以美國為目的地的移民已開始轉而留在墨西哥生活。

快速遣返擴大 庇護程序悄悄在變

對已進入美國的中國走線客而言，遣返及移民法庭程序也明顯收緊。川普政府上台後擴大「快速遣返」(expedited removal)，部分無法證明已在美連續居住至少兩年的非法入境者，即使在美國內陸被查獲，也可能不經完整移民法庭程序而遭快速遣返。

李強說，包括他自己及身邊一些朋友，原本預期先參加俗稱「小庭」的Master Calendar Hearing，如今卻沒有小庭，而直接或較快被安排進入決定庇護等救濟的「大庭」(Individual或Merits Hearing)，讓他們感受到案件推進速度明顯加快。

儘管司法部移民審查執行辦公室(EOIR)目前制度仍保留「小庭」，李強等人的經歷或許只能反映個別案件排期及程序變化，然而但快速遣返適用範圍擴大，部分移民可能不經完整移民法庭程序即遭遣返，更體現整體遣返與審理程序明顯趨嚴。

原本期待2025年就能取下電子腳銬的李強，將近兩年過去仍「脫」不掉監視腳銬。(本報檔案照片)

2026年7月，施工人員在新墨西哥州盧納郡(Luna County)美墨邊境沿線鑽井，進行邊境牆建設工程。(美聯社)

美國南部邊境聯合特遣部隊(Joint Task Force-Southern Border, JTFSB)一名士兵，2026年9月23日在亞利桑納州尤馬(Yuma)附近的美墨邊境牆旁，準備放飛一架監控無人機。(路透)