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稱地球暖化導致火災洪災…地方政府能否向石油公司索賠？

記者顏伶如／即時報導
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地地方政府在火災、洪災發生後，須承擔基礎建設修復及公共衛生服務花費。圖為2018...
地地方政府在火災、洪災發生後，須承擔基礎建設修復及公共衛生服務花費。圖為2018年科羅拉多州錫爾弗索恩附近野火吞沒社區，救援人員協助民眾撤離。（美聯社檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

最高法院審理圓石市、圓石郡對艾克森美孚與森科能源求償案，爭點在氣候變遷責任歸屬；若9名大法官未能形成多數，訴訟可能持續。

CNN 5日報導分析，地方政府是否能因為氣候變遷而向石油公司究責，最高法院5日召開言詞辯論庭的案件，是近年來大法官受理與氣候變遷有關的訴訟當中，影響最為重大的官司之一。最高法院將在2027年6月之前做出裁決。

科羅拉多州圓石市(Boulder)與圓石郡2018年對艾克森美孚(ExxonMobil)及森科能源(Suncor Energy )提告，要求石油公司對導致地球暖化的污染承擔損害責任，追討政府機關在發生火災、洪災過後的基礎建設修復及公共衛生服務花費。圓石市與園石郡在訴狀中說，石油公司不但加劇氣候變遷，還對於化石燃料在氣候變遷當中的影響誤導社會大眾。

數十州與城市也對石油公司提出類似訴訟，石油公司則警告說，這些訴訟等於企圖徵收碳稅(carbon tax)，最終可能讓能源企業破產。2025年，科羅拉多州最高法院做出對圓石郡有利的裁決，艾克森美孚與森科能源轉而向最高法院提出上訴。

召開言詞辯論庭的一周之前，最高法院通知兩造律師說，保守派大法官艾里托(Samuel Alito)將迴避此案審理，但未說明理由。

後來艾里托接受彭博新聞(Bloomberg News)專訪時說，因為自己持有能源股票，為求審慎起見決定不參與這起案件。

艾里托決定迴避之後，最高法院九名大法官剩下八名參加審理，「森科能源訴圓石郡委員案」( Suncor Energy Inc. v. County Commissioners of Boulder County)最後表決時可能出現4票對4票平手結果。CNN分析，如果表決平手，訴訟將持續進行。

地方政府在火災、洪災發生後，須承擔基礎建設修復及公共衛生服務花費。圖為2018年...
地方政府在火災、洪災發生後，須承擔基礎建設修復及公共衛生服務花費。圖為2018年科羅拉多州錫爾弗索恩附近野火燃燒，吞沒社區。（美聯社檔案照）

精華 FAQ

  • 兩地政府主張石油公司加劇地球暖化，並誤導社會大眾對化石燃料影響的認知，因此要求對火災、洪災後的修復與公共衛生支出負責。

  • 核心爭點是地方政府能否以氣候變遷造成的損害，向石油公司追討責任與費用。石油公司則反批訴訟等同變相徵收碳稅。

  • 因艾里托退出，最高法院只剩8名大法官參與，若意見分歧可能形成4比4平手。若真的平手，原訴訟將維持進行，不會由最高法院改判。

石油 氣候變遷 科羅拉多州

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